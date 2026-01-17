El exdirector deportivo del Barcelona que inesperadamente se entrevistó para dirigir el fútbol de Costa Rica

El puesto de Director de Selecciones Nacionales de Costa Rica atrajo el interés de un inesperado nombre. Un exdirector deportivo del FC Barcelona de España: Jordi Cruyff, quien dirigió el fútbol blaugrana de 2021 a 2023.

Cruyff es el hijo de la leyenda del fútbol de Países Bajos, Johan Cruyff.

De hecho, La Nación supo que con Jordi, Gustavo Araya, Secretario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), tuvo una conversación de casi tres horas, donde Jordi le hizo saber que un reto como el de Costa Rica le podía interesar pensando sobre todo en el aspecto deportivo, ya que él no priorizaba la parte económica.

Como gestor del Barcelona, Jordi fue el principal responsable para que llegara el futbolista Robert Lewandowski, delantero estrella del plantel.

Al final, el dirigente europeo pidió una respuesta de la Fedefútbol en diciembre pasado, esto porque contaba con una oferta de un equipo de Países Bajos para ser Director Deportivo. En la FCRF fueron enfáticos en que aunque les interesaba el perfil, ellos no podían acelerar el proceso que lleva el nombramiento.

Ante esto, Jordi Cruyff de una forma muy elegante llamó a Gustavo Araya para hacerle saber que tomaría la Dirección Deportiva del Ajax, equipo más importante de Países Bajos.

La Nación intentó conversar con Araya para profundizar sobre el tema, pero no respondió las llamadas.

El puesto de Director de Selecciones Nacionales de Costa Rica continúa vacante, esto porque el Ejecutivo decidió hacer un cuarteto de finalistas para nombrar la próxima semana.

La Nación conoce que Rónald González, Ángel Catalina y el argentino Hermes Desio con tres de los candidatos; también hay un español que trabajó en la Real Federación Española de Fütbol.

La Federación tiene dos tendencias apostar por un local como González o experimentar con un extranjero que pueda darle presencia y contactos internacionales al puesto. El fútbol de Costa Rica está cerca de definir su cabeza para iniciar la búsqueda de entrenador.