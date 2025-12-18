El equipo de José Saturnino Cardozo le dice ‘gracias y adiós’ a un cachorro formado por Alajuelense

El Municipal Liberia llegó a semifinales en el presente torneo y perdió contra Alajuelense.

El Municipal Liberia, equipo que dirige el paraguayo José Saturnino Cardozo, anunció la salida de Barlon Sequeira, jugador formado por Alajuelense y quien fue un futbolista polifuncional para el timonel sudamericano, ya de extremo y de lateral.

Los liberianos definieron a inicios de semana que Saturnino continuaría como estratega para el primer semestre del 2026, con lo que comenzaron el trabajo de la planilla de cara al nuevo campeonato.

“Barlon contabilizó 46 partidos, tres goles y una asistencia en nuestra institución”, describió el ente pampero.

Sequeira tiene 27 años de edad y también jugó en equipos como Sporting y Puntarenas FC.

En estas últimas semanas del año los equipos de Primera anuncian cambios en sus planillas de cara al Torneo de Clausura 2026, que se iniciará el 14 de enero, por lo que tiempo es muy corto entre un campeonato y el siguiente.