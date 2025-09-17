Fútbol

El drama del equipo que no pudo llegar por la carretera cerrada y la Antorcha de la Independencia

Un equipo del fútbol profesional de Costa Rica sufrió en las carreteras tratando de llegar a un partido y corre el riesgo de perder los puntos

Por Esteban Valverde
Pitbulls FC en medio del congestionamiento vial se hizo una fotografía de todo el plantel que afrontaría el juego contra Cariari.
Pitbulls FC en medio del congestionamiento vial se hizo una fotografía de todo el plantel que afrontaría el juego contra Cariari. (Cortesía/Cortesía)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

