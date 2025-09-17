El drama del equipo que no pudo llegar por la carretera cerrada y la Antorcha de la Independencia

Pitbulls FC en medio del congestionamiento vial se hizo una fotografía de todo el plantel que afrontaría el juego contra Cariari.

La Liga de Ascenso tuvo el fin de semana un episodio curioso. Uno de los equipos, el Pitbulls de Santa Bárbara, vivió un drama para poder llegar a su compromiso; sin embargo, cuando arribó, no pudo disputar el cotejo al llegar siete minutos después de la hora establecida como máxima para iniciar.

Los heredianos vivieron un domingo para el olvido, sobre todo porque su planilla pasó más de 10 horas en un autobús, especialmente en el viaje de ida, cuando tardaron ocho horas desde Santa Bárbara hasta el cantón de Pococí para enfrentar a Cariari.

Los constantes cierres en la Ruta 32 provocaron que la vía principal para trasladarse estuviera cerrada. Ante esto, según confirmó uno de los dirigentes del plantel, el exfutbolista Fabián Rojas, decidieron adelantar la salida. El domingo, en vez de salir a las 10 a. m., Pitbulls comenzó su trayecto a las 8 a. m.

“Pusimos la salida para las 8 a. m. porque el partido era a las 2 p. m. El Waze nos decía que durábamos tres horas, entonces teníamos el tiempo bien para llegar. Lo que sucedió fue que ya en el recorrido nos fuimos topando la Antorcha de la Independencia”, afirmó en entrevista con La Nación.

Ante esto, el atraso fue constante y en varias partes del recorrido.

Estas imágenes fueron tomadas desde el autobús que trasladó a Pitbulls a Pococí. (Cortesía/Cortesía)

“Todos lo hicimos bien, pero la presa era enorme por todo lado. No llegamos al partido, que era a las 2 p. m... Al final, arribamos a las 4:07 p. m.”, declaró el representante de Pitbulls, equipo que precisamente está debutando en la Liga de Ascenso.

Rojas recordó que el cuerpo arbitral dio tiempo para llegar hasta las 4 p. m.; sin embargo, por siete minutos, el rival de turno, Cariari, no quiso jugar.

“Teníamos tiempo de llegar hasta las 4. Nos pasamos unos minutos, pero Cariari no quiso jugar el partido. Nosotros queríamos jugar, pese a que duramos ocho horas sentados en un bus”, mencionó.

Rojas dio a conocer que ya presentaron ante la Dirección de Competición de la Liga de Ascenso todas las pruebas que respaldan el relato, entre ellas videos y fotografías del congestionamiento vial.

“Uno no puede prevenir todo esto que pasó. Nadie va a querer pasar ocho horas en bus por puro gusto. Nosotros queremos la reprogramación y la merecemos, porque esto se salió por completo de control. Nosotros salimos bien de Heredia, pero llegamos dos horas después de la hora en que era el juego, y no fue por gusto”, concluyó.

¿Qué dicen en Cariari?

El rival de Pitbulls del domingo anterior, Cariari, por su parte, tiene una posición muy clara respecto al tema. Ellos pedirán los puntos del compromiso, según confirmó su entrenador, Jimmy Núñez.

“Se van a solicitar los puntos, porque nosotros nunca tuvimos un contacto para ver qué estaba sucediendo. De hecho, todo fue muy raro, porque los utileros de ellos llegaron a tiempo, antes de las 2 p. m., y colocaron todo”, aseguró Núñez.

Núñez explicó que no estuvieron de acuerdo en jugar después de las 4 p. m., porque el cuerpo arbitral levantó un acta por no presentación de equipo a esa hora, por lo que los jugadores comenzaron a retirarse.

“A las 4 p. m. no vimos que hubiera una comunicación. Se levantó el acta y todo el mundo se fue. Por otra parte, este estadio no tiene iluminación, y ante esto era imposible jugar acá”, acotó.

Ahora todo quedará en manos del Comité de Competición de la Liga de Ascenso, entidad que confirmó que hará una investigación sobre el caso y deberá determinar si reprograma el duelo o entrega los puntos a Cariari.