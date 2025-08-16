Exdelantero de Alajuelense anota el primer gol del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso

Inter San Carlos, uno de los favoritos para ganar el Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, cedió un empate frente a Quepos Cambute. Cortesía Inter San Carlos

Con la exclusión del Municipal Turrialba y Limón Black Star, por parte del Comité de Licencias de la Fedefútbol, la Liga de Ascenso arrancó este sábado 16 de agosto el Torneo Apertura 2025, con el partido entre Inter San Carlos y Quepos Cambute.

Correspondiente al Grupo A, el cuadro sancarleño, dirigido por el entrenador Alexander Vargas, cedió un empate 1-1 ante el conjunto puntarenense, en condición de local, en el Estadio de Pital de San Carlos, en un juego que se disputó a partir de las 11 a. m.

Quepos se puso arriba en el marcador con un tanto del exdelantero de Alajuelense, Ryan Cane, quien al minuto tres le anotó al portero Guido Jiménez, convirtiéndose en el primer goleador de la campaña.

Cane, de 21 años, además de jugar para la Liga, también formó parte de Limón FC, Santos, Pérez Zeledón y Guanacasteca.

El delnatero Ryan Cane, marcó en su debut con Quepos Cambute, en la Liga de Ascenso. Cortesía: Quepos Cambute (La Nación/Cortesía: Quepos Cambute)

De acuerdo con el estadígrafo de la Liga de Ascenso, Donald Torres, otros jugadores pertenecientes a equipos del Pacífico que marcaron el primer gol en campeonatos de la segunda división fueron: Wilmar Núñez, del Puntarenas FC, en 2018; Fabián Garita, de Jacó Rays, en 2013; Daniel Peña, del Municipal Puntarenas, en 2017; y Jorge Méndez, de Puntarenense, en 2004.

Sin embargo, los anfitriones lograron reponerse y, al minuto 49, el veterano exsancarleño Marco Julián Mena consiguió igualar los cartones.

Inter San Carlos, que disputó la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Ascenso, la cual perdió contra Fútbol Consultants, viene de empatar 1-1 con Carmelita en la primera fase del Torneo de Copa.

Por otra parte, Uruguay de Coronado cayó 1-2 frente al subcampeón de la Liga de Ascenso, Fútbol Consultants, en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe.

Kevin Ortiz abrió el marcador para los visitantes al minuto 45+1, mientras que Gustavo Portuguez empató para los coronadeños al 51’. Finalmente, Darío Delgado le dio el triunfo a Consultants al minuto 89.

Para este domingo, Jicaral recibe a Santa Cruz PFA (11 a. m.) y Palmares a Sarchí (2 p. m.). Mientras tanto, el lunes, Municipal Grecia se mide ante Deportivo Upala y Pitbulls se enfrenta a Aserrí (7 p. m. por TD+).