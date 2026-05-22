El día que Keylor Navas vio cómo su actual técnico Efraín Juárez le celebró en la cara

Keylor Navas, hoy figura de Pumas de México, tiene una anécdota que se remonta a 2009 y que tiene como otro protagonista a su actual DT, Efraín Juárez.
Efraín, con la Selección de México, le marcó un gol en la Copa Oro de 2009.
El partido que disputaron las selecciones de Costa Rica y México por las semifinales del certamen terminó 1 a 1; sin embargo, en la tanda de penales se impuso México 5 a 4.
Juárez fue el encargado de ejecutar el cuarto lanzamiento y consiguió vencer al Halcón tico.
¡RECUERDO DESBLOQUEADO! ⚽— AS México (@ASMexico) May 21, 2026
Momento de recordar cuando Efraín Juárez le marcó de penal a Keylor Navas en la Copa Oro del 2009 🇨🇷🇲🇽
Hoy los une el destino en busca de la gloria... ¿lograrán conseguirlo juntos? 🔥 pic.twitter.com/YrlBHHICNf