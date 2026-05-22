El día que Keylor Navas vio cómo su actual técnico Efraín Juárez le celebró en la cara

Keylor Navas ahora es el capitán de Pumas, equipo que entrena Efraín Juárez.

Keylor Navas, hoy figura de Pumas de México, tiene una anécdota que se remonta a 2009 y que tiene como otro protagonista a su actual DT, Efraín Juárez.

Efraín, con la Selección de México, le marcó un gol en la Copa Oro de 2009.

El partido que disputaron las selecciones de Costa Rica y México por las semifinales del certamen terminó 1 a 1; sin embargo, en la tanda de penales se impuso México 5 a 4.

Juárez fue el encargado de ejecutar el cuarto lanzamiento y consiguió vencer al Halcón tico.