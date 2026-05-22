Fútbol

El día que Keylor Navas vio cómo su actual técnico Efraín Juárez le celebró en la cara

Keylor Navas y Efraín Juárez se toparon de frente en 2009, pero en aquella ocasión como rivales

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas Pumas de México Parada frente al Cruz Azul 16 de marzo del 2026 Tomado "X" de Pumas
Keylor Navas ahora es el capitán de Pumas, equipo que entrena Efraín Juárez. (La Nación/Tomado "X" de Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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