El descenso ya quedó definido en Segunda División: vea cuál equipo se va al fútbol aficionado

Con una jornada pendiente para concluir el Torneo de Clausura, se confirmó el descendido en la Liga de Ascenso: el Deportivo Upala pierde la categoría y tendrá que retornar a la Tercera División (Linafa).

La escuadra del norte del país, que había logrado el ascenso en 2024, contabiliza apenas 21 unidades en 27 compromisos disputados en la tabla acumulada. Dicho rendimiento lo deja sin margen matemático, al encontrarse a cuatro puntos de distancia del Aserrí FC, su rival más próximo y con tres unidades en disputa.

La pérdida de la categoría se consumó durante esta penúltima fecha, cuando el Municipal Grecia -que inició la jornada con 24 puntos- logró imponerse con un marcador de 3-2 a Quepos Cambute. Este partido se tuvo que posponer dos días, pues el autobús de los quepeños se incendió cuando iban de camino a Grecia.

Con este triunfo, los griegos alcanzaron las 27 unidades, sentenciando definitivamente al conjunto upaleño al sótano de la clasificación.

El Torneo de Clausura ha sido una campaña para el olvido para los de Upala. En 13 compromisos disputados, este equipo apenas logró contabilizar cinco unidades, sin una victoria en lo que va del certamen.

En cuanto al relevo para la próxima campaña, el nombre del nuevo inquilino permanece en suspenso. El torneo de Linafa está por iniciar los octavos de final; por el momento, únicamente el representativo de Rosario de Naranjo cuenta con un espacio garantizado en una eventual gran final, tras haberse adjudicado el título del Torneo de Apertura.