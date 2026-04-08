Fútbol

El descenso ya quedó definido en Segunda División: vea cuál equipo se va al fútbol aficionado

A falta de una fecha para concluir la etapa de clasificación de la Liga de Ascenso, ya está definido cuál equipo desciende

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Por Steven Torres
Jugadores del Deportivo Upala se muestran cabizbajos.
El Deportivo Upala confirmó su descenso a Linafa. Jugadores se muestran cabizbajos tras una derrota. FOTO: Cortesía Deportivo Upala FC. (FOTO: Cortesía Deportivo Upala FC./FOTO: Cortesía Deportivo Upala FC.)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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