El debut de Kenay Myrie en Dinamarca está en duda por una tormenta histórica

Kenay Myrie y el Copenhague de Dinamarca comenzarán este fin de semana su actividad en 2026 de la liga danesa; sin embargo, su partido podría verse afectado por intensas tormentas de nieve que están pronosticadas para ese país.

El Copenhague chocará contra el FC Midtjylland el domingo a las 9:00 a. m. (hora de Costa Rica); no obstante, la jornada en Dinamarca dependerá de cómo se comporte el clima.

Según reveló el comunicador ecuatoriano Julio Vacacela, quien vive en Copenhague, hay reportes de las autoridades sobre nevadas que podrían provocar una acumulación de más de 20 centímetros.

Vacacela replicó declaraciones del meteorólogo local Andreas Nyholm, quien trabaja para la televisora TV2.

“Se acerca una tormenta de nieve histórica que traerá, probablemente, muchos problemas al país. En Copenhague, por primera vez, habrá más de 10 centímetros de nieve y la acumulación incluso podría llegar a 20 cm”, publicó Nyholm.

Kenay ya sabe lo que es enfrentarse a temperaturas bajas en Dinamarca, donde ha tenido que desempeñarse a 3 °C o menos en los dos amistosos que ha disputado. Lo que sí sería novedoso para el jugador del Saprissa es jugar con nieve.

Luego del receso invernal, el Copenhague vuelve a la competencia en la temporada con la obligación de recuperar terreno. El plantel de Myrie marcha en la quinta posición de la clasificación general con 28 puntos, mientras que el líder es el AGF, con 40.

Al campeonato danés le restan tres jornadas de la fase regular y luego la ronda de enfrentamientos directos. Los primeros seis de la clasificación pasan a un mano a mano para definir al monarca.

Por otra parte, el cuadro de Myrie está en las semifinales del Torneo de Copa danés. El 11 de febrero, el nuevo club del lateral derecho nacional jugará contra el Viborg FF el duelo de ida, mientras que el 7 de marzo será el encuentro de vuelta.

Para Kenay y sus compañeros se vienen días de definición, en los que se disputan los dos trofeos de la temporada. El Copenhague es el equipo más ganador de Dinamarca, con 16 cetros.