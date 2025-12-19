Fútbol

El conmovedor mensaje de Keylor Navas a su amigo Óscar Duarte en un momento difícil

Keylor Navas le envió un mensaje a Óscar Duarte luego de la compliada lesión que sufrió el defensor de Saprissa

Por Esteban Valverde
Óscar Duarte y Keylor Navas son amigos de mucho tiempo en el fútbol; en España compartieron cuando Navas estaba en el Real Madrid y Duarte en el Espanyol.







