El conmovedor mensaje de Keylor Navas a su amigo Óscar Duarte en un momento difícil

Óscar Duarte y Keylor Navas son amigos de mucho tiempo en el fútbol; en España compartieron cuando Navas estaba en el Real Madrid y Duarte en el Espanyol.

Keylor Navas, principal referente del fútbol costarricense, se acordó de su amigo Óscar Duarte por medio de las redes sociales y le envió un mensaje luego de que se confirmara que el zaguero del Saprissa sufrió una ruptura de ligamento de la rodilla derecha durante el primer partido de la final de segunda ronda contra Alajuelense.

Duarte estará fuera de los terrenos de juego por un largo periodo, que podría ser de al menos seis meses. A sus 36 años, la dolencia del futbolista morado genera un alto impacto en su carrera; ante esto, el golpe anímico ha sido fuerte.

Keylor, quien compartió con Óscar los procesos mundialistas de 2014, 2018 y 2022, no escondió en redes sociales su cariño por el zaguero y le hizo un llamado a recordar que saldrá de esta situación más fuerte.

“Muchísima fuerza, mi hermano. Dios tiene el control de todo. ¡Vamos, que eres más fuerte que cualquier lesión!”, publicó el guardavallas junto a una fotografía con el saprissista. La imagen corresponde a un momento en el que ambos aparecen abrazados, cuando Keylor era portero del Real Madrid y Óscar jugador del Espanyol de Barcelona.

“Estamos con usted”, finalizó el portero del Pumas de México.

Óscar Duarte disputó el primer cuarto del partido frente a la Liga, pero en una jugada en la que fue a marcar a Joel Campbell sufrió la lesión. El defensor morado fue sustituido por Kenay Myrie y, en medio de mucho dolor, fue retirado del campo.

La última información oficial brindada por Saprissa indica que el futbolista pasará por el quirófano en las próximas horas. Duarte es un líder del camerino dirigido por Vladimir Quesada, además de que hacía pareja con Kendall Waston en el centro de la defensiva, ahora su lugar podría ser tomado por Pablo Arboine o Gerald Taylor.