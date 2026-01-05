El chineado de la afición de Alajuelense en la ‘31′ habla de la celebración: ‘Es indescriptible lo que viví’

Alejandro Bran se “robó” el show en la serie final contra Saprissa, pues marcó goles que valieron el título, lo que le permitió convertirse en uno de los más chineados por la afición rojinegra, que lo coreó durante las celebraciones y exigía que se asomara a saludar.

Ahora, ya en frío, Bran reveló que, aunque nació futbolísticamente en Herediano, ya siente un “amor” por Alajuelense, principalmente por lo cómodo que se ha sentido en el cuadro erizo y por todo lo que le ha tocado vivir vestido de rojinegro.

“Es inimaginable, indescriptible lo que viví ahora siendo campeón con Alajuelense, pero siempre supe lo que la afición me iba a exigir cuando firmé con Liga Deportiva Alajuelense. Recalco la mentalidad que tuve, porque, a pesar de que las cosas no estaban saliendo como quería, seguía entrenando, seguía trabajando y, al final, todo dio frutos y gracias a Dios se dio el objetivo”, declaró a la prensa durante los 90 Minutos por la Vida.

Bran dijo que todavía se siente admirado por lo que vivió en la final frente a Saprissa y durante la celebración.

“Todo lo que vivimos en ese último partido, en la final y al día siguiente, es algo que no me lo imaginaba de esa manera. Es algo inexplicable, indescriptible, y me quedo con esos momentos, que me hubiese gustado ponerles pausa y disfrutarlos un poco más”, destacó.

El contención dio a conocer que ya siente un gran cariño por la Liga.

“Ya llevo un año acá en la institución. Creo que estar en el Morera, cantar y escuchar a La Doce… a uno se le van pegando las canciones, y cuando en el camerino nos ponemos a cantar, uno le va agarrando un aprecio muy grande a la institución”, comentó.

El seleccionado nacional enfatizó en que para la Liga vienen días de prueba, ya que se pierden dos jugadores que fueron importantes para lograr los objetivos: Kenyel Michel y Diego Campos. El primero pasa al Minnesota United de la MLS, mientras que el segundo no fue renovado.

“Kenyel Michel y Diego Campos eran compañeros demasiado importantes para el camerino, tanto dentro como fuera de la cancha, pero así es el fútbol. Toca que ellos tomen caminos distintos. A Kenyel le deseo el mejor de los éxitos; ya hablé con él”, dijo.

Bran tuvo un paso por Minnesota, por lo que le brindó consejos a Kenyel sobre lo que se encontrará en Estados Unidos.