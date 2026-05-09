El capitán del América arremete contra el Pumas de Keylor Navas

Keylor Navas es el referente de Pumas y los aficionados lo solicitan constantemente.

La serie entre Pumas, equipo de Keylor Navas, y el América, por los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX, sigue tomando tintes muy calientes. Ahora fue el capitán del América, Henry Martín, quien criticó con fuerza a Pumas.

Martín aseguró, durante la atención a medios previa al cotejo de vuelta —el cual será este domingo a las 7:15 p. m.—, que le sorprendió mucho que Pumas buscara pasar a semifinales por medio de una apelación.

Los Felinos habían presentado un recurso por una supuesta alineación indebida tras un cambio realizado por el América en el juego de ida, que terminó 3 a 3. En ese cotejo, las Águilas ya habían realizado una sustitución cuando un futbolista fue atendido por una conmoción cerebral; ante esto, uno de los integrantes del cuerpo técnico metió al campo a un jugador que ya había salido.

Por esta jugada, al final se sancionó económicamente al América, pero no se le eliminó de la competición.

“Nos sorprendió que ellos intentaran ganar el partido por medios extraños; definitivamente, no lo compartimos. Nuestro compañero había salido por una conmoción y con una fractura en el pómulo, y sorprende que metan una queja por eso... Nosotros estábamos más preocupados por nuestro compañero”, reflexionó Martín.

“Nosotros jugamos y nos matamos dentro de la cancha para obtener el resultado; eso, para mí, es lo que vale. Esperemos que el partido de vuelta sea lo más limpio posible”, añadió.

Por último, el futbolista expresó que no se siente molesto con que Pumas diga que el obligado a clasificar es el América.

“Si ellos quieren sentirse un poquito mejor pasándonos la bolita de este lado, está perfecto. Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones; de hecho, nos esforzamos más y jugamos mejor cuando existe este tipo de presión”, detalló.

Pumas y América disputan un lugar en semifinales. En la tabla general, el equipo de Keylor llegó a esta instancia luego de ganar la primera ronda, mientras que los Cremas avanzaron en el último puesto clasificatorio: el octavo.

En la ida, el duelo estuvo muy parejo, aunque Pumas logró dominar durante varios lapsos y puso el marcador 3 a 1 a su favor; al final, el encuentro terminó empatado a tres.

Durante la semana, Keylor expresó en conferencia de prensa el respeto que le tiene al América, por lo que espera un cotejo igual de cerrado para definir a uno de los cuatro semifinalistas.

El encuentro de vuelta entre Pumas y América pasará en Costa Rica por el canal de cable TUDN.