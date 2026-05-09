Fútbol

El capitán del América arremete contra el Pumas de Keylor Navas

El duelo de vuelta entre Pumas y América está muy caliente. Ambos clubes definirán un semifinalista de la Liga MX este domingo

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas lució feliz a su llegada a Ciudad Universitaria para el juego entre Pumas y Puebla.
Keylor Navas es el referente de Pumas y los aficionados lo solicitan constantemente. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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