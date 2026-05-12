Fútbol

Dueños del Puntarenas FC afrontan millonaria demanda por el club

Puntarenas FC vivió un primer semestre del 2026 convulso a nivel administrativo y ahora tiene una demanda millonaria en contra

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Por Esteban Valverde
Farbod Samadian (de pie, cuarto de izquierda a derecha) desea aprovechar al máximo la oportunidad de jugar en Puntarenas FC.
Puntarenas FC tuvo un torneo irregular en el Clausura 2026. (Foto: prensa PFC./Foto: prensa PFC.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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