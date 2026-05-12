Dueños del Puntarenas FC afrontan millonaria demanda por el club

El Puntarenas FC, además de los señores Felipe Medina Quesada y Raymond Medina Quesada, fueron demandados por Alejandra Ordóñez, exdueña del equipo.

Ordóñez presentó ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Puntarenas una demanda por ¢50 millones debido a un supuesto incumplimiento de contrato de compra y venta, tras la negociación que realizó con los hermanos Medina en 2021.

Marvin Cubero, representante legal de Ordóñez, afirma que hubo un incumplimiento de pago por parte de los actuales dueños del PFC, por lo que decidieron recurrir a la vía judicial.

“El tema que estamos exigiendo es el pago que, según el contrato, le corresponde a doña Alejandra como parte de la negociación que se hizo en su momento. Cuando ella hizo la venta del club, uno de los acuerdos era que le correspondía un 75% del premio que recibiría el Puntarenas FC por la participación de la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo de Catar 2022, pero a mi clienta no le han pagado nada”, describió el abogado.

Cubero profundizó que de entrada pusieron un monto en la demanda, pero este puede variar porque ya le solicitaron a la Federación Costarricense de Fútbol una certificación del monto que se le depositó a Puntarenas FC, para determinar el 75% de ese total.

Ante esto, Cubero anunció que están dispuestos a conciliar si es necesario, aunque también buscarán todas las medidas legales correspondientes para recuperar lo adeudado.

“Uno de los efectos del incumplimiento no es solo pagar el monto adeudado, sino eventualmente también daños y perjuicios e intereses legales. Si ellos no cancelan, la demanda es contra los Medina y, de forma solidaria, contra el club. Por eso procederemos a solicitar el embargo de las acciones que se les entregaron; ante esto, el equipo volvería al control de doña Alejandra”, afirmó.

La Nación buscó la versión tanto del Puntarenas FC como de Felipe Medina, propietario de la escuadra; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta a la consulta realizada por medio del encargado de prensa del club, Luis Rodríguez, a las 9:42 a. m.

Esta situación se suma a la inestabilidad administrativa que ha vivido el Puntarenas FC en los últimos tiempos. A finales de 2025 se anunció la llegada de un grupo mexicano liderado por el empresario Manuel Velarde, que supuestamente compraría el club; no obstante, en febrero pasado esa negociación se cayó.

Según el club, el grupo mexicano no cumplió con los plazos de pago establecidos para concretar la venta, mientras que, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, Velarde aseguró que no pudieron cumplir con ciertos trámites solicitados por el Comité de Licencias, lo que les impidió avanzar.

Ante esto, el Puntarenas FC volvió al control de los Medina. Sin embargo, hace algunas semanas también se vinculó al exjugador de la Selección de Costa Rica, Rolando Fonseca, como líder de un nuevo proyecto, aunque finalmente esa negociación tampoco prosperó.

En lo deportivo, Puntarenas FC no logró ser protagonista en el último campeonato y terminó como un equipo de media tabla.