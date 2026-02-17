Dos legionarios alcanzan la gloria al campeonizar en Europa

Anthony Contreras celebró con su compañero Reginaldo Ramires uno de los goles del Riga en la Supercopa de Letonia.

Anthony Contreras y Orlando Galo, futbolistas costarricenses del Riga FC de Letonia, celebraron un nuevo cetro en ese país al adjudicarse, con su club, la Supercopa de Letonia.

El equipo de los ticos venció 4-1 al Audak, en un partido en el que Contreras marcó la tercera diana.

Ambos costarricenses fueron titulares y disputaron los 90 minutos del compromiso.

Este torneo es el que da comienzo a la temporada en el país, donde el campeonato nacional iniciará el próximo 7 de marzo. El Riga es el actual monarca, por lo que defenderá su cetro.

Con este resultado, el Riga logró cobrarse una factura pendiente, debido a que el Audak fue el equipo que le ganó la Copa de Letonia a finales del 2025, cuando se impuso 2-1.

Orlando Galo llegó al Riga en 2024, mientras que Anthony Contreras lo hizo en 2023, luego de su participación en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Anthony Contreras perdió protagonismo con la Selección de Costa Rica tras el proceso 2022, mientras que Galo sí estuvo presente en el fallido camino hacia la Copa del Mundo 2026. Ahora, con el inicio de una nueva era, se verá si ambos son tomados en cuenta por el nuevo estratega que la Fedefútbol espera tener nombrado para la fecha FIFA de marzo.

Costa Rica podría regresar a la actividad con la Selección Nacional en una gira por Asia, donde eventualmente enfrentaría a rivales mundialistas como Catar e Irán.