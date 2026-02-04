Dos horas a puerta cerrada: el duro momento del Pumas de Keylor Navas tras la pesadilla en Concacaf

Keylor Navas se mostró muy serio luego de la derrota de Pumas.

El ambiente en Pumas de México, club del costarricense Keylor Navas, está tenso. Una encerrona de dos horas, rostros serios y presión mediática colocan a los Felinos en una posición incómoda. La derrota 4-1 contra San Diego FC fue un duro golpe.

El diario Récord de México informó que, luego de la goleada recibida, los futbolistas se encontraron de frente con el cuerpo técnico en los camerinos.

“Tardó casi dos horas en salir el equipo tras caer goleado por San Diego en la Concacaf. Los Pumas de Efraín Juárez se recluyeron en el vestidor para hablar de frente y fuerte, con el objetivo de contener la humillación en el juego de ida y tratar de gestar la épica voltereta”, se lee en el artículo periodístico.

Pumas recibirá el próximo 10 de febrero al San Diego FC en Ciudad Universitaria, pero con un 4-1 en contra.

El informe del rotativo describió que hubo un fuerte llamado de atención por parte de Efraín Juárez, entrenador del conjunto universitario.

“Tras la derrota, Efraín empezó el discurso y regañó en el vestidor en San Diego, pero cedió la palabra al grupo. La mayoría de los jugadores hablaron al frente e hicieron una autocrítica del resultado. Solo no hablaron los más jóvenes y los que no jugaron. Por eso se tardaron tanto”, se lee.

Otro medio que se mostró muy crítico con Pumas fue MedioTiempo.com.

“Con el desastroso marcador en el partido de ida, los Pumas de Efraín Juárez deberán apelar a la épica para poder darle la vuelta a la situación en el Estadio Olímpico Universitario. Por su parte, el San Diego FC enfrentaría al Toluca en la siguiente fase, en caso de poder resolver la eliminatoria”, publicaron.

En la conferencia de prensa posterior al juego, Juárez bajó un poco el tono de su molestia y destacó el gol anotado.

“Durante 60 minutos, todo estaba saliendo a la perfección, justo como lo habíamos planeado. Después de eso, el equipo no tuvo capacidad de reacción y cometimos errores puntuales. Lo importante es que marcamos un gol de visita”, comentó.

Pumas deberá reaccionar rápido en la Liga MX. El cuadro donde milita Keylor jugará el sábado a las 7:05 p. m. (hora tica) contra Atlas. En el campeonato local, los Felinos marchan en la cuarta posición con ocho unidades, mientras que el líder es Chivas de Guadalajara, con 12 puntos.