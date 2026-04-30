Dos equipos se pelean a Daniel Colindres a sus 41 años

Daniel Colindres es uno de los hombres de confianza del técnico de Puntarenas, César Alpízar.

Daniel Colindres tiene 41 años, pero sigue siendo buscado en el mercado del fútbol de Costa Rica. El delantero, quien jugó el último certamen con Puntarenas FC, genera interés y él mismo confirmó que debe definir su futuro deportivo, aunque continuará en actividad.

Colindres tiene la intención de los porteños de mantenerlo en el equipo, pero también cuenta con el interés de un club con un proyecto que él califica como muy atractivo: Sporting FC.

En el último campeonato, el extremo anotó un gol en el Campeonato Nacional y cuatro en el Torneo de Copa.

“Primero que nada, gracias a Dios por la oportunidad de seguir siendo atractivo en el mercado, pero eso es resultado del trabajo constante y la regularidad que he tenido. Solo estuve ausente en tres partidos el torneo pasado, y fue por expulsión. En el fútbol lo que pesa es el rendimiento; si uno tiene la disciplina para rendir, eso es lo que hay que valorar”, declaró en entrevista con La Nación.

Colindres añadió que mantiene su ambición deportiva, por lo que no contempla el retiro por ahora, aunque reconoce que su edad genera atención.

“Me siento bien, me gusta competir, todavía disfruto mucho entrenar, el día a día. Aún siento ese ‘gusanito’ competitivo”, puntualizó.

El futbolista explicó que lo primero que hará será reunirse con Puntarenas FC, con el fin de conocer las condiciones que le ofrecerían ante una posible renovación.

“Tengo que sentarme a cerrar el capítulo; ellos quieren que continúe. Vamos a conversar y ver qué proponen. Lo de Sporting surge como posibilidad; me parece un proyecto importante, están haciendo bien las cosas. Es un club en el que a uno podría irle bien. Es una opción interesante que debo valorar”, finalizó.

Daniel Colindres, además de Puntarenas, ha pasado por equipos como Saprissa, Santos de Guápiles y Liberia en el fútbol nacional, además de una parte de su carrera en el exterior.