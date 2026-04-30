Fútbol

Dos equipos se pelean a Daniel Colindres a sus 41 años

Daniel Colindres es uno de los jugadores que está moviendo el inicio del mercado de piernas para la temporada 2026 - 2027

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Por Esteban Valverde
Daniel Colindres es uno de los hombres de confianza del técnico de Puntarenas, César Alpízar.
Daniel Colindres es uno de los hombres de confianza del técnico de Puntarenas, César Alpízar. (Puntarenas FC/Puntarenas)







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Daniel ColindresPuntarenas FC
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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