Fútbol

Dos aficionados se dan de golpes en vivo en media transmisión del Mundial 2026: vea el insólito momento

El Mundial 2026 sigue generando situaciones que se vuelven virales

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Por Esteban Valverde
Este fue el momento donde dos aficionados se agarraron en plena transmisión.
Este fue el momento donde dos aficionados se agarraron en plena transmisión. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Mundial 2026MéxicoSudáfrica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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