Dos aficionados se dan de golpes en vivo en media transmisión del Mundial 2026: vea el insólito momento

Este fue el momento donde dos aficionados se agarraron en plena transmisión.

El Mundial 2026 está dejando momentos curiosos y graciosos, especialmente en las transmisiones realizadas en las afueras de los estadios donde se disputan los partidos.

Uno de los episodios que más llamó la atención en redes sociales ocurrió durante el programa +90, de Fox, que se transmitía tras la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica.

Cuando se realizó un enlace en vivo desde las afueras del estadio para mostrar la celebración de la afición mexicana, las cámaras captaron cómo dos aficionados se golpeaban detrás del reportero mientras la transmisión seguía al aire.

Ante la inesperada escena, en el programa decidieron regresar al set y le lanzaron una advertencia en tono de broma al periodista destacado en el lugar.

“No te vayan a soltar un golpe...”, comentaron entre risas.

Irónicamente, en ese momento estaban hablando de cómo celebraba la gente fuera del estadio.