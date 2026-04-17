¿Dónde y a qué hora ver al Pumas de Keylor Navas en la Liga MX?

Keylor Navas y Pumas se enfrentarán a Atlético San Luis en la Liga MX este viernes a las 7 p. m.

Este partido tiene la particularidad de que en Costa Rica se podrá ver por ESPN 2, además de la aplicación Disney+.

El duelo es clave para los felinos, quienes continúan en la parte alta de la clasificación. Pumas llega a este compromiso en el cuarto lugar del certamen con 27 puntos; sin embargo, si gana, alcanzará las 30 unidades, lo que podría colocarlo, dependiendo de otros resultados, hasta en la segunda posición de la tabla.

Por su parte, Atlético San Luis ocupa la posición 14 del torneo con 15 unidades.

El encuentro ha generado gran expectativa en México, especialmente en San Luis Potosí, donde Pumas arribó desde la noche del jueves y desató euforia entre los aficionados.

Los seguidores de los felinos superaron el dispositivo de seguridad en el hotel de concentración y lograron acercarse a los jugadores, entre ellos Navas, a quien recibieron con cánticos y solicitudes de fotografías.