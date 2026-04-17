Fútbol

¿Dónde y a qué hora ver al Pumas de Keylor Navas en la Liga MX?

Keylor Navas y Pumas tienen actividad este viernes a las 7 p. m. y su juego pasará por un canal de cable

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas en el juego contra Chivas, el arquero en este partido fue clave para Pumas.
Keylor Navas nuevamente defenderá el arco de Pumas, ahora contra Atlético San Luis. (Liga MX/Liga MX)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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