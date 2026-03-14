¿Dónde y a qué hora ver a Keylor Navas y Pumas contra Cruz Azul?

El arquero costarricense Keylor Navas y Pumas UNAM tendrán un duelo de alto calibre este sábado a las 9:10 p. m. El equipo del tico se enfrentará al Cruz Azul, actual líder del certamen azteca.

El partido será transmitido por la cadena internacional TUDN y se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas.

Navas y el conjunto universitario llegan a este cotejo con la aspiración de seguir en la lucha por los primeros puestos. Pumas es quinto en la clasificación con 19 unidades, mientras que Cruz Azul lidera la tabla con 25 puntos.

Los celestes tienen prohibido fallar, ya que una derrota los haría tambalearse en la cima, debido a que Toluca los sigue muy de cerca con una unidad menos.

Por su parte, Navas y compañía tienen a Tigres UANL a tres puntos de distancia. Por ello, para mantenerse en los puestos que otorgan un boleto directo a la liguilla, el club del Halcón no puede ceder terreno. Los primeros ocho equipos clasifican directamente a la fase final de la Liga MX.

Según el sitio MedioTiempo.com, el encuentro representa un reto complejo para Navas y sus compañeros, ya que Pumas no vence a Cruz Azul como local desde 2021.

Keylor Navas continúa sin tener claridad sobre su futuro deportivo. El arquero termina contrato con Pumas en este certamen y, aunque existen conversaciones para una renovación, de momento no hay un acuerdo final que asegure la continuidad del oriundo de Pérez Zeledón.

En entrevista con La Nación hace una semana, el guardameta declaró que está a la espera de analizar las opciones y conocer la intención de su actual club.