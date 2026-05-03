¿Dónde y a qué hora ver a Keylor Navas en el América vs. Pumas?

Keylor Navas y Pumas se alistan para el inicio de la liguilla de la Liga MX. El cuadro del costarricense se las verá contra el América de México a las 5 p. m. en el Estadio Banorte (Azteca), en el juego de ida de los cuartos de final.

El cotejo entre felinos y Águilas pasará por la pantalla de TUDN, canal de cable que tienen la mayoría de las cableras presentes en Costa Rica.

Pumas llega a este partido como el equipo favorito para dejarse el torneo azteca, ya que ganó la fase regular al quedarse con el primer lugar de la clasificación general. Pumas finalizó con 36 unidades y 17 goles a favor, mientras que el segundo lugar fue para Chivas, con la misma cantidad de puntos, pero 16 goles anotados.

Por su parte, América clasificó en el octavo puesto al sumar 25 unidades.

La liguilla del torneo mexicano ya tuvo su primera sorpresa el sábado, cuando Tigres, penúltimo clasificado, logró imponerse 3 a 1 al segundo lugar, Chivas de Guadalajara, por lo que se lleva una ventaja importante para la vuelta.

En cuanto a Pumas, la prensa mexicana considera al equipo de Navas como un serio contendiente al cetro y, si supera al América, en semifinales se las verá contra el vencedor de la serie entre Tigres y Chivas.