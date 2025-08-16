¿Dónde y cuándo ver a Keylor Navas ante el campeón de México?

Keylor Navas y Pumas tienen una de las visitas más complicadas del campeonato de México, este sábado a las 9 p. m.

Los felinos se las verán con el actual monarca del campeonato mexicano, Toluca, esto en casa de los Diablos Rojos.

Este encuentro solamente pasará por la pantalla de TUDN, televisora que entra en la mayoría de cableras del país.

El partido enfrentará dos realidades muy diferentes: la irregularidad de los felinos contra el equipo monarca que está en la tercera posición con nueve puntos de 12 posibles. Por su parte, los Pumas apenas tienen cuatro unidades.

El cotejo tiene en la previa la sensación de que será la primera gran prueba para el Halcón tico, quien llegó a Pumas pero no ha tenido casi protagonismo. De hecho, el DT del equipo, Efraín Juárez, destacó en la última conferencia de prensa que se sentía muy conforme con el trabajo defensivo de sus jugadores, lo cual permitía ver poco trabajo de Navas.

“Si mi portero es destacado es porque algo no anda bien”, afirmó.