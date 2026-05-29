¿Dónde ver la final europea? Bares y restaurantes abrirán desde temprano para la cita entre PSG y Arsenal

El París Saint-Germain y el Arsenal se citan en Budapest por la máxima gloria continental. La afición nacional tendrá múltiples opciones para presenciar la definición del certamen. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

Este sábado, será el escenario de la gran final de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Arsenal. El encuentro se disputará en un horario poco habitual para la afición nacional, ya que el pitazo inicial está programado para las 10 a. m. (hora de Costa Rica).

Debido a que la oferta de establecimientos disponibles en ese horario matutino suele ser limitada, le presentamos 10 alternativas de locales deportivos (Sport Bars) en Costa Rica donde podrá disfrutar del encuentro:

Hooligans: Todas sus sucursales en el país contarán con la transmisión en vivo del compromiso a partir de las 10 a. m. Fanatics CR (Escazú): El local abrirá sus puertas desde las 9:30 a. m. y ofrecerá promociones exclusivas durante la jornada. Se recomienda realizar reservación previa. Barra Brava Sport Bar (Los Yoses): Este recinto josefino pondrá a su disposición un total de 17 pantallas de alta definición para asegurar una cobertura total de cada jugada. Roosters Sport Bar (Alajuela): La sede alajuelense operará en un horario extraordinario este sábado; los interesados pueden asegurar su espacio mediante el sistema de reservas. Laika Rock Bar y Café (Cartago): Además de proyectar el encuentro, el establecimiento rifará indumentaria de los clubes finalistas y ofrecerá un menú especial de desayunos temáticos (francés, inglés y costarricense). El Chalet (Calle Blancos): El tradicional punto de reunión en San José contará con ofertas especiales y transmisión en directo para sus clientes. Hooters: Sus cuatro sedes —ubicadas en Escazú, San Pedro, Heredia y Pinares— recibirán al público desde las 9:00 a. m. para vivir la antesala del choque europeo. Nine Sport Bar (San Joaquín de Flores): El bar herediano dispondrá de diversas promociones y obsequios para quienes asistan a presenciar la disputa por la “Orejona”. Además, la peña del Arsenal en Costa Rica estará presente. Kenko Bar y Restaurante (Ciudad Quesada): Para la zona norte, este local abrirá a las 10 a. m. con pantallas gigantes y promociones especiales. La República: Con presencia en La Sabana, Alajuela, Escazú y las inmediaciones de la Rotonda de la Bandera. Específicamente en sus locales de La Sabana y La Bandera, el establecimiento dispondrá de pantallas gigantes y diversas ofertas especiales para el disfrute de los aficionados durante el cotejo.

La mesa está servida para que la afición costarricense disfrute de una mañana cargada de intensidad y fútbol de primer nivel. La disputa entre el París Saint-Germain y el Arsenal promete emociones de principio a fin.