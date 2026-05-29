Fútbol

¿Dónde ver la final europea? Bares y restaurantes abrirán desde temprano para la cita entre PSG y Arsenal

Diversos establecimientos en todo el país abrirán sus puertas desde temprano para recibir a la afición nacional

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Por Steven Torres
Workers put up a giant UEFA Champions League final poster at the Puskas Arena on May 28, 2026 ahead of the UEFA Champions League in Budapest on May 28, 2026. The stadium, named after Hungary's most famous footballer Ferenc Puskas, will host the Champions League final between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal on May 30, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
El París Saint-Germain y el Arsenal se citan en Budapest por la máxima gloria continental. La afición nacional tendrá múltiples opciones para presenciar la definición del certamen. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) (ATTILA KISBENEDEK/La Nación)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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