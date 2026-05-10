¿Dónde ver a Keylor Navas y Pumas contra el América?

Keylor Navas podría hoy clasificar a semifinales de la Liga MX o quedar fuera.

Keylor Navas y Pumas enfrentan este domingo el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Los Felinos reciben al América a partir de las 7:15 p. m. y el cotejo será transmitido por TUDN, canal de cable presente en la mayoría de cableras de Costa Rica.

La serie se encuentra empatada 3 a 3 y tendrá su capítulo definitivo en la casa de Pumas, el estadio Olímpico Universitario.

El ganador entre Pumas y América se enfrentará a las Chivas de Guadalajara en las semifinales.

Las Chivas consiguieron el sábado por la noche imponerse 2 a 0 a Tigres y avanzaron en la serie global para asegurar su pase a la ronda de los cuatro mejores equipos.

Por otra parte, otro club que logró avanzar a la siguiente ronda fue Cruz Azul. El conjunto cementero venció 4 a 2 al Atlas para dejarlo en el camino.

La otra serie que definirá al último semifinalista es la que disputarán esta tarde-noche los cuadros de Pachuca y Toluca.