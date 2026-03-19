‘¿Dónde quiere ir?’; Alejandro Bran responde en media detención: ‘Al calabozo’ (video)

Alejandro Bran, jugador de Alajuelense, protagonizó momentos de mucha tensión durante la mañana de este jueves, cuando fue detenido en el parqueo de un condominio en el sector de La Sabana.

En un video difundido en redes sociales se observa al futbolista conversando con un amigo en medio de la situación. El cercano a Bran le insiste en que regresen al apartamento del condominio, pero el jugador se niega.

“¿Podemos subir?”, le dicen al erizo.“No, no…”, responde.“¿A dónde quiere ir?”, le preguntan.

“Al calabozo, a pasar ahí la noche para que se den cuenta de que uno no está haciendo nada…”, grita el futbolista.

Esposado y controlado por un oficial, el manudo insistió en varias ocasiones en que no estaba cometiendo ninguna falta.