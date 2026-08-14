¿Dónde hay más morados fuera del Valle Central? Jugadores de Saprissa sorprenden al revelar sus lugares favoritos

Orlando Sinclair, Daniela Cruz, Joseph Mora y Verónica Matarrita lucieron la nueva indumentaria del Saprissa, la cual utilizará en condición de visitante.

Los jugadores del Deportivo Saprissa fueron enfáticos en que el nuevo uniforme de la S identifica al club morado como una institución costarricense, por lo que crea un vínculo directo entre el club y el país. La idea es apelar al orgullo e identidad nacional de los aficionados que siguen al equipo.

Ante esto, dos jugadores del Saprissa, Sebastián Acuña y Kendall Waston, revelaron dónde pueden encontrar más fanáticos del club, además del Ricardo Saprissa.

Waston sonrió y dio a conocer que, para él, sin duda, en las zonas costeras hay muchísimos aficionados al Monstruo y se siente un cariño diferente cuando el equipo visita canchas de localidades como Puntarenas, Guanacaste y Limón.

“Esto es lo más lindo, que el saprissista no es de una provincia, es de todo el país. En los puertos, en Puntarenas, Guanacaste, Limón, también hemos sentido un cariño muy fuerte, pero es que en todo lado; por ejemplo, sé que aquí cerca también (entre risas)”, dijo Kendall Waston. El evento de presentación del nuevo uniforme se realizó en el Centro de Convenciones, cerca de Alajuela.

Por su parte, Sebastián Acuña coincidió con Waston y recalcó que, cuando visitó por primera vez Guanacaste con Saprissa, quedó sorprendido al ver el cariño que le tenían al Monstruo.

“Es complicado, nosotros nos sentimos en casa siempre, la afición nuestra va a todo lado, es increíble lo que hacen. En Guanacaste, en Nicoya, una vez fue una locura, la gradería estaba a reventar; en Liberia se siente montones. Puedo decir que estar en Saprissa es espectacular porque siempre nos siguen a todo lado”, pronunció.

Nueva camiseta de Saprissa

En la zona de Guanacaste, los morados celebraron a lo grande en la última temporada, sobre todo cuando obtuvieron el Torneo de Copa en la final a partido único en Liberia.

Los futbolistas del Saprissa tienen claro que jugar fuera del Valle Central significa despertar a una parte del saprissismo que no tiene la oportunidad de ver al equipo en vivo con regularidad, sobre todo en Guanacaste.