Fútbol

¿Dónde hay más morados fuera del Valle Central? Jugadores de Saprissa sorprenden al revelar sus lugares favoritos

Saprissa lanzó su nuevo uniforme apelando a la identidad nacional, pero ¿en cuál provincia es más fuerte el saprissismo fuera del Valle Central?

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Por Esteban Valverde
Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
Orlando Sinclair, Daniela Cruz, Joseph Mora y Verónica Matarrita lucieron la nueva indumentaria del Saprissa, la cual utilizará en condición de visitante. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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