Dirigente mexicano Manuel Velarde cuenta su verdad sobre fallida compra del Puntarenas FC

“Se actuó conforme a la normativa deportiva vigente y bajo los lineamientos expresamente indicados por el Departamento de Licencia", Manuel Velarde

El empresario mexicano Manuel Velarde Pérez, mediante un comunicado de prensa, explicó las razones por las cuales no logró finiquitar la compra del Puntarenas FC, a pesar de su interés por adquirir la franquicia.

En la misiva aseguró que siempre estuvo anuente a cancelar el pago para la adquisición del club; sin embargo, ante el “rompimiento unilateral” de las negociaciones por parte del empresario Felipe Medina, dueño del PFC, no continuará con el proceso de compraventa.

“Ante el comunicado emitido por Puntarenas Fútbol Club S.A.D. el 12 de febrero de 2026, considero necesario realizar las siguientes precisiones:

La opción de compraventa suscrita el 18 de noviembre de 2025 se celebró con el propósito genuino de fortalecer institucional y deportivamente al club, lo cual quedó demostrado mediante la entrega de un anticipo económico significativo y la conformación de un grupo inversor debidamente estructurado”, aseguró Velarde.

Desde el inicio del proceso, añadió, “se actuó conforme a la normativa deportiva vigente y bajo los lineamientos expresamente indicados por el Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol”.

El dirigente azteca declaró que empezó a administrar el Puntarenas FC desde el 2 de diciembre de 2025, atendiendo cada requerimiento técnico, financiero y documental solicitado por la autoridad competente.

“Es importante señalar que, conforme al régimen de licenciamiento aplicable, cualquier modificación relevante en la estructura accionaria y administrativa de un club profesional requiere la correspondiente validación previa de los órganos regulatorios”, añadió Velarde.

Aprobación de licencias

Más adelante agregó: “En ese contexto, en fecha 27 de enero de 2026, el Comisionado de Licencias giró instrucción escrita de que no era posible realizar ningún pago relacionado con la transacción hasta tanto no hubiera aprobación formal por parte del Comité de Licencias, por lo que resultaba jurídicamente improcedente ejecutar el cierre de la operación sin contar con dicha aprobación”.

De acuerdo con Manuel Velarde, la transacción de compraventa fue concluida de forma unilateral por la parte vendedora (Felipe Medina), mientras la gestión regulatoria se encontraba en curso y en etapa de cumplimiento de los requerimientos formales, habiéndose demostrado satisfactoriamente el origen lícito de los fondos.

“En consecuencia, rechazo cualquier afirmación que sugiera incumplimiento imputable a mi persona. Mi interés ha sido y sigue siendo actuar con transparencia, respeto institucional y apego a la normativa aplicable, en defensa de mi honor, reputación y derechos contractuales”, dijo Velarde.

El empresario aseguró que de ser necesario ejercerá las acciones legales que correspondan en las instancias pertinentes, tras el fallido negocio por la adquisición del club.

“Reitero mi respeto por la afición porteña, los colaboradores del club y la comunidad deportiva, quienes merecen estabilidad, claridad y procesos responsables”, sentenció Velarde, quien este viernes salió rumbo a México.