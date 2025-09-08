Desastre con aficionados de la Selección de Costa Rica: Federación de Nicaragua por fin se pronuncia

Los aficionados ticos entraron al Estadio Nacional de Nicaragua con dificultades, pero muchos también dieron a conocer que no pudieron entrar.

La Federación de Nicaragua hizo un comunicado oficial sobre lo sucedido con los aficionados de la Selección de Costa Rica en el juego eliminatorio entre ambas naciones el viernes anterior.

Según dio a conocer la Fedefútbol, decenas de costarricenses tuvieron serios problemas para entrar al Estadio de Nicaragua, esto porque tenían boleto pero no los dejaban entrar. Muchos aficionados presentes en Managua dieron a conocer que para ellos se dio sobreventa del juego.

Las autoridades nicaragüenses negaron que se vendiera más de la capacidad que tiene el reducto deportivo.

Según la explicación que dio la Federación de Nicaragua todo radicó en que llegaron 3.500 seguidores de Costa Rica y esto implicó más del doble de aficionados que se esperaban. Ellos habían designado una zona de 1.500 espacios para la barra tica. Sin embargo, no aclaran cómo es que había más personas con entradas, sin que se hubiera producido sobreventa.

“La Fenifut desmintió estas acusaciones y sostuvo que la situación se debió a la gran cantidad de fanáticos ticos que superaron el cupo inicialmente destinado para la barra visitante”, acotó la información del medio nicaragüense 100% Noticias.

La federación del rival de La Sele agregó que:

“Todos los costarricenses que esperaron pacientemente el proceso lograron ingresar al Estadio Nacional, como lo constatan fotografías aéreas y registros oficiales”.

La Federación Costarricense de Fútbol dispuso que, a manera de reivindicación, para el partido ante Haití los aficionados que estuvieron en Nicaragua y presenten su entrada podrán ingresar gratis.