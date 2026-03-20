Desapareció la versión de Alejandro Bran: jugador retira de red social explicación que puso en la mañana

Alejandro Bran en la final del torneo pasado ante Saprissa marcó una anotación.

Alejandro Bran, volante central de Alajuelense, ya no tiene en su red social Instagram la publicación en la que daba su versión sobre lo sucedido esta madrugada, cuando fue detenido tras un altercado en el parqueo de un condominio.

En la publicación, Bran aseguraba que nunca se negó a ser detenido y también recalcó que todo se originó porque decidió encender su motocicleta a las 6 a. m. Ante esto, la seguridad del condominio decidió abordarlo por el constante ruido.

Alejandro Bran, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, dio su versión, pero luego la publicación desapareció. (redes/Instagram)

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por encender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla. Según las normas, lo que procede primero es una llamada de atención y, si no se acatan las órdenes, una multa”, explicó.

“No sabía ni tenía conocimiento de que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio”, agregó.

En la nota, el jugador no ofrecía disculpas ni mostraba arrepentimiento por lo ocurrido.

Luego circularon una serie de videos en los que se vio al jugador liguista con un comportamiento agresivo; además, pedía que lo llevaran al calabozo. De hecho, un amigo del futbolista le insistió en que se retiraran al apartamento, pero él seguía diciendo que no se iría.

Las historias de Instagram duran 24 horas de manera automática, por lo cual solo llevaba unas horas al aire cuando desapareció de la cuenta de Bran.