Fútbol

Derrota del Arsenal en la final de la Champions desata burlas entre los clubes ingleses

El amargo desenlace en la tanda de penales del Arsenal frente al PSG provocó publicaciones en son de burla tras la final de la Champions

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Por Steven Torres
Kai Havertz ratifica en la final de la Champions League que es un jugador que aparece en partidos importantes.
Kai Havertz en el momento del gol del Arsenal en la final de la Champions League. (X UEFA Champions League/X UEFA Champions League)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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