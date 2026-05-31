Derrota del Arsenal en la final de la Champions desata burlas entre los clubes ingleses

Kai Havertz en el momento del gol del Arsenal en la final de la Champions League.

El sueño europeo del Arsenal se desvaneció este sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026. Tras un empate 1-1 frente al París Saint-Germain durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el destino del trofeo se definió desde el punto de penal, donde la escuadra francesa se impuso con un marcador de 4-3.

La caída del conjunto dirigido por Mikel Arteta no pasó inadvertida en Inglaterra. Poco después de consumarse la derrota, diversos clubes de la Premier League aprovecharon sus plataformas digitales para difundir publicaciones que iban de la rivalidad deportiva a la mofa directa, y avivaron la polémica en redes sociales.

Uno de los adversarios históricos de la escuadra del norte de Londres, el Chelsea, no tardó en reaccionar ante el infortunio de su rival. El conjunto de Stamford Bridge difundió una imagen de sus propias vitrinas europeas, acompañada por la sugerente leyenda: “Venga y visita la casa de los trofeos de Londres”.

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆



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Posteriormente, el elenco azul matizó su postura en las plataformas digitales con una nueva publicación. En esta ocasión, extendió una felicitación al Arsenal por la conquista del título de la Premier League en la presente campaña.

A la ola de reacciones se unió el Nottingham Forest, institución que aprovechó el momento para relucir su laureado pasado continental. El histórico club de Inglaterra, recordado por su gesta como bicampeón de Europa en las ediciones de 1979 y 1980.

Asimismo, el Crystal Palace se incorporó a las burlas mediante una publicación que exhibía la leyenda “Campeones de Europa”. El club londinense utilizó esta descripción para presumir el cetro de la Conference League obtenido durante la presente temporada.