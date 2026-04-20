Deportes Repretel anuncia fuerte cambio

Deportes Repretel comenzará, a partir del domingo 26 de abril, una dinámica diferente en su programación. Ahora, el resumen deportivo de Canal 6 pasará a ser de media hora únicamente; además, cambiará de horario: será de 6 p. m. a 6:30 p. m. (antes se transmitía de 7 a 8 p.m.)

La decisión se tomó por el regreso del programa Conexión Fútbol, el cual es una apuesta de entretenimiento familiar por parte de la televisora. Este espacio se transmitirá de 7:30 p. m. a 9 p. m.

El lapso de 6:30 p. m. a 7:30 p. m. estará destinado al resumen de Noticias Repretel.

La información fue confirmada por la propia organización por medio de sus redes sociales.

Respecto a Conexión Fútbol, el programa contará con talento tanto del ámbito deportivo como del entretenimiento nacional, entre ellos María González, Mauricio “Chunche” Montero, Alonso Solís, Viviana Calderón, Rodolfo Mora, Sebastián Ocampo, Mary Escalante, Pablo Gabas, Mattia Masanes y Merlyn Villarreal.