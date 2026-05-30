Dembélé castiga desde el punto penal y el PSG revive ante el Arsenal (vea el gol)

Dembélé anota para el empate del PSG ante el Arsenal en la final de la Champions League

En la definición por la corona de la Champions League 2026, el París Saint-Germain logró equilibrar la balanza frente al Arsenal. Al transcurrir el minuto 65′ del segundo tiempo, el conjunto francés estableció el 1-1 en la pizarra, devolviendo la paridad a un encuentro que mantiene las emociones a flor de piel.

Tras una infracción cometida por el defensor “Gunner”, Cristhian Mosquera, sobre Khvicha Kvaratskhelia, el colegiado no dudó en señalar penal. Acto seguido, Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad y logró batir al guardameta David Raya con una ejecución impecable.

¡¡EL MOSQUITO NO FALLÓ E IGUALÓ EL PARTIDO!! DEMBÉLÉ LE GANÓ EL DUELO A RAYA Y MARCÓ EL 1-1 DEL PSG VS. ARSENAL.



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Con este marcador, el combinado francés priva momentáneamente al Arsenal de alcanzar su primer título en esta competición. De persistir la igualdad tras el tiempo reglamentario, el compromiso deberá extenderse a la prórroga y, de ser necesario, la definición se trasladará a la tanda de penales para determinar al nuevo monarca europeo.