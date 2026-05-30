Fútbol

Dembélé castiga desde el punto penal y el PSG revive ante el Arsenal (vea el gol)

Ousmane Dembélé igualó las cifras desde el punto penal y empata el partido en el Puskás Aréna

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Por Steven Torres
Dembélé anota para el empate del PSG ante el Arsenal en la final de la Champions League
Dembélé anota para el empate del PSG ante el Arsenal en la final de la Champions League (Redes Sociales de la Champions League/Redes Sociales de la Champions League)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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