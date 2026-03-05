Del fútbol mexicano a Nicaragua: el nuevo desafío de un técnico costarricense

El entrenador costarricense Kenneth Barrantes es la nueva cabeza deportiva del proyecto de Rancho Santana FC, equipo de la primera división de Nicaragua.

El timonel, quien se desempeñaba como asistente de Amelia Valverde en CF Monterrey Femenil, ahora encabezará un nuevo proyecto en la liga pinolera.

Barrantes conversó con La Nación desde Rivas, donde ya dirige a su nuevo plantel. El estratega firmó inicialmente por un año.

“Llegué acá por medio del representante Erick Collado. Él me buscó y me planteó la posibilidad. Yo estaba esperando opciones y me preguntó si me gustaría dirigir en Nicaragua. Al final no lo pensé mucho y tomé la oportunidad”, afirmó.

El equipo al que llega el técnico tico es uno de los candidatos a descender, por lo que Barrantes espera darle estabilidad al club y, a partir de ahí, iniciar un proceso de construcción del proyecto deportivo.

El Rancho Santana marcha en el octavo puesto de la clasificación general de Nicaragua con 26 puntos, el penúltimo puesto es para UNAM Managua con 24 y Real Madriz es el décimo con 18 unidades. Al torneo, en su fase regular, le restan siete fechas.

“Es un equipo relativamente nuevo. Los dueños son estadounidenses y tienen un hotel que se llama Rancho Santana. Ahora quieren construir un proyecto en el que el equipo tenga todas sus condiciones profesionales. La idea es formar muchos jugadores y, a partir de ahí, buscar protagonismo”, puntualizó.

Más allá de su rol como entrenador, el nacional también tendrá funciones de mánager, por lo que deberá supervisar todas las categorías del club.

Kenneth Barrantes ha dirigido en Costa Rica a equipos como Limón FC, Belén FC, Santa Ana FC y Quepos Cambute FC, además de trabajar en las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense y en otros clubes de la Liga de Ascenso.