Fútbol

Del fútbol mexicano a Nicaragua: el nuevo desafío de un técnico costarricense

Entrenador encontró una nueva aventura deportiva luego de su paso por el Monterrey de México

Por Esteban Valverde
Kenneth Barrantes fue anunciado como nuevo entrenador de Rancho Santana de Nicaragua.
Kenneth Barrantes fue anunciado como nuevo entrenador de Rancho Santana de Nicaragua. (Rancho /Rancho Santana)







