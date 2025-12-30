Bancy Hernández al Saprissa: El fichaje que marca un antes y un después para el fútbol de Nicaragua

Bancy Hernández fue de los jugadores destacados de Nicaragua en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde la selección pinolera no pudo clasificar.

La llegada del extremo de la selección de Nicaragua, Bancy Hernández, al Deportivo Saprissa representa una noticia de alto impacto para el fútbol nicaragüense.

De hecho, para un periodista especializado en el balompié del vecino país es el bombazo del 2025, mientras que para un jugador símbolo de esa nación, como Byron Bonilla, se trata de una oportunidad de oro para el desarrollo del fútbol pinolero.

Bancy Hernández llega cedido al cuadro morado por dos años, procedente del Real Estelí, y precisamente ese detalle es el que le da una mayor dimensión a este movimiento. Nectalí Rodríguez, periodista especializado en fútbol de Nicaragua, explicó cómo se percibe en su país el arribo de Hernández al Monstruo.

“La llegada de Bancy es una de las grandes noticias del fútbol nicaragüense; a todos nos tomó por sorpresa. La verdad sorprende que el Estelí deje ir a su mejor jugador, pero se entiende que es una operación importante”, afirmó.“Esto tiene un gran impacto, porque estamos hablando del primer jugador formado en Nicaragua que llega a Saprissa. Eso habla de que se han hecho cosas buenas en ligas menores, pero, sobre todo, rompe una barrera”, agregó.

Para Rodríguez, Bancy Hernández tiene la gran oportunidad de convertirse en un verdadero embajador del fútbol nicaragüense y abrir puertas a futuro.

“Hay una gran connotación y responsabilidad en este fichaje, porque se debe demostrar. Es una oportunidad de oro para el fútbol de Nicaragua. Esto confirma que hemos crecido”, acotó.

Por su parte, Byron Bonilla, futbolista emblemático de la selección de Nicaragua —quien desarrolló gran parte de su carrera en Costa Rica y militó en el pasado en Saprissa—, aseguró que no tiene dudas de que Bancy puede convertirse en figura en la “S”.

“Bancy es buena persona, buen muchacho. Le ha costado, pero siento que puede aportar mucho y no tengo duda de que lo hará en Saprissa. Sé que le irá muy bien; tiene la capacidad para rendir. Estoy muy feliz por él”, dijo a La Nación.

Bonilla recalcó que llegar a Saprissa es una meta que cualquier futbolista centroamericano debería plantearse.

“Llegar a Saprissa es un momento muy grande para cualquier jugador. Uno sería tonto si no quiere ir a Saprissa. Significa mucho para nosotros; es un gran paso. Hay una emoción diferente en Saprissa, es un gran club”, mencionó.

Byron destacó que el conjunto morado incorpora a un futbolista con experiencia y recorrido, que no debería tener problemas de adaptación.

“Yo no tengo nada que recomendarle; él tiene lo suyo. Hay una presión diferente, pero Bancy es muy profesional, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Apenas conecte, ya lo verán: le irá muy bien y tendrá un gran rendimiento”, finalizó.

Bancy Hernández tiene 25 años y ha desarrollado una carrera destacada en el Real Estelí, donde fue figura y se consolidó como un indiscutible en la Selección de Nicaragua.

Incluso, fue uno de los responsables de hacer sufrir a la Selección de Costa Rica en el partido de ida de la pasada eliminatoria mundialista; se combinó con el propio Bonilla para causar estragos en la defensa de la Tricolor y propiciar el empate 1-1 cuando los pinoleros tenían un jugador menos por expulsión.