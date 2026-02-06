¿Debió anularse el tercer gol de Saprissa por fuera de juego? Greivin Porras responde

Saprissa consiguió una ventaja importante ante Carmelita, los morados Ariel Rodríguez y Jorkaeff Azofeifa celebraron una diana morada.

El analista arbitral Greivin Porras dio su opinión del tercer gol de Saprissa ante Carmelita por el Torneo de Copa.

La diana fue un tiro libre de Jefferson Brenes que ingresó cerca del poste izquierdo de los verdolagas, sin embargo un jugador de Saprissa cerró en esa zona y surgió la duda si la diana debió ser anulada por fuera de juego.

Porras aseguró que el cuarteto arbitral del cotejo actuó bien al validar el gol, pese a lo confusa que pudo ser la jugada.

⏰ 25’ Gol de Jefferson Brenes y Saprissa anota el tercer gol del encuentro. pic.twitter.com/T2M5SrkuZ9 — FUTV (@FUTVCR) February 6, 2026

“No hay que sancionar fuera de juego, está correcto el tercer gol. El jugador morado está fuera de juego, pero no interfiere en la jugada, no saca provecho de su posición y no toca el balón”, afirmó Porras.

El gol significó el 3 a 0 para Saprissa.

Hay que recordar que el Torneo de Copa no tiene VAR, por lo que los árbitros no pueden corregir si cometen un error.

Al final del primer tiempo, los morados recetan una paliza 5-0 con dos goles olímpicos de Mariano Torres y Jefferson Brenes.