Cuestionado exdefensor del Saprissa salva a Sporting FC de caer al sótano

Los exmorados Samir Taylor y Ryan Bolaños (der.) disputan el balón, en el duelo que Guadalupe FC y Sporting FC igualaron 2-2 Cortesía: Guadalupe FC

En el Deportivo Saprissa fue uno de los jugadores más criticados, pero en Sporting se convirtió en héroe al marcar, en el epílogo del partido, el gol del empate que le permitió a los de Pavas igualar 2-2 como visitantes ante Guadalupe FC.

El defensor Ryan Bolaños, quien salió por la puerta de atrás del conjunto morado, aprovechó un error en la marca y anotó de cabeza el tanto de la paridad para los pupilos de Minor Díaz.

En menos de tres minutos, el marcador se movió en dos ocasiones, una para cada escuadra. Ambos goles llegaron tras un tiro libre, en jugadas donde las defensas concedieron demasiadas libertades, justo cuando más seguridad se requería. Los atacantes no perdonaron y definieron de cabeza.

En una lucha directa por no caer en el sótano del certamen, junto a San Carlos, ambos equipos se excedieron en faltas y roces, priorizando no perder antes que jugar con fluidez.

Guadalupe FC ahora es octavo con 12 puntos, seguido por Sporting FC, que sale del fondo de la tabla y llega a 11 unidades, las mismas que San Carlos. Sin embargo, los norteños tienen una diferencia de gol de -11, mientras que los capitalinos -4.

Los vecinos de Pavas se adelantaron en el marcador con una gran acción iniciada por el hondureño Alejandro Reyes, quien asistió al costarricense-nicaragüense Ariel Arauz. Este le devolvió la pelota y, desde fuera del área, el catracho definió con potencia para vencer al guardameta Rodiney Leal al minuto 10.

En el cierre del primer tiempo, el propio Maleck “peinó” un balón hacia el argentino Lautaro Ayala, quien sirvió en corto al delantero mexicano, y este, con un potente remate de pierna izquierda, anotó un golazo al minuto 41, dejando sin opción al portero Leonel Moreira.

Con esa anotación, Joao Maleck llegó a seis goles y se convirtió en el nuevo líder de goleo del Torneo Apertura 2025, superando al cubano del Herediano, Marcel Hernández, quien suma cinco.

Al reanudarse las acciones en la segunda mitad, ambos equipos intentaron imponer sus condiciones. Ariel Arauz estuvo cerca de aumentar la ventaja con un potente disparo que el guardameta Leal rechazó para ahogar el grito de gol.

Al minuto 87, un cabezazo de René Miranda, tras un tiro libre de Alejandro Reyes, puso a soñar con el triunfo a los visitantes. No obstante, Ryan Bolaños, luego de un tiro libre cobrado por Armando Ruiz, apareció para apagar la sonrisa de los locales y decretar el 2-2 definitivo.