¿Cuándo y en qué horarios regresa el Torneo Apertura 2025 tras la fecha FIFA?

El compromiso entre el Herediano y Alajuelense, en el estadio Carlos Alvarado, está programado para el próximo jueves 16 de octubre.

El fútbol costarricense atraviesa un parón de dos semanas para darle oportunidad a la Selección Nacional de prepararse para los partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf ante Honduras, el 9 de octubre en San Pedro Sula, y ante Nicaragua, el 13 de octubre en el Estadio Nacional.

Por tal motivo, la jornada 12, que debía disputarse este fin de semana, se reprogramó entre el 14 y el 16 de octubre, con cinco partidos. Entre ellos destacan la visita del líder Deportivo Saprissa a Ciudad Quesada para enfrentar a San Carlos, y el clásico provincial entre Herediano y Alajuelense.

Antes de la jornada 12 está previsto el juego de reposición correspondiente a la fecha 5, entre Alajuelense y Cartaginés. No obstante, este compromiso podría suspenderse debido a la cantidad de jugadores convocados a la Tricolor tanto de la Liga como del conjunto brumoso, por lo que su realización está en duda.

La programación está sujeta a cambios, según lo estipulado en el Reglamento de Competición, y podría modificarse en los próximos días.

Jornada 12 Copiado!