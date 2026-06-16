¿Cuándo juega Portugal en el Mundial 2026? Solo habrá una manera de ver el partido contra Congo de CR7

Portugal y Congo empiezan la cuenta regresiva para su estreno en el Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Los días pasan y la pregunta toma más fuerza: ¿Cuándo juega Portugal en el Mundial 2026? La espera llega a su final porque Cristiano Ronaldo y compañía jugarán este miércoles 17 de junio contra la República Democrática del Congo.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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