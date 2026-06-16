¿Cuándo juega Portugal en el Mundial 2026? Solo habrá una manera de ver el partido contra Congo de CR7

Los días pasan y la pregunta toma más fuerza: ¿Cuándo juega Portugal en el Mundial 2026? La espera llega a su final porque Cristiano Ronaldo y compañía jugarán este miércoles 17 de junio contra la República Democrática del Congo.

El juego corresponde al grupo K, se efectuará en el Estadio de Houston y está pactado para las 11 a. m. (hora de Costa Rica).

Cristiano Ronaldo comienza su sexto y definitivo intento por conquistar el único trofeo que falta en su legendaria vitrina: la Copa del Mundo.

“El Comandante”, hombre récord en partidos y goles con la selección portuguesa y poseedor de cinco Balones de Oro, disputará el torneo en paralelo con el argentino Lionel Messi.

Sin embargo, la presión es distinta: el ’10′ de la Albiceleste ya lo ganó todo en Catar 2022, el mismo torneo donde Cristiano sufrió la desilusión de caer en cuartos de final ante Marruecos. A sus 41 años, la estrella lusa ya ha confirmado que este será su último Mundial.

Cristiano Ronaldo también ha tenido que salir al paso de los cuestionamientos sobre su estado físico, especialmente tras quedarse sin marcar en los amistosos de preparación contra Chile y Nigeria.

“Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, disparó recientemente a un reportero. “Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio. Ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones”.

Aunque “El Bicho” es la figura central, el cerebro del equipo pasa por los pies de Bruno Fernandes (Manchester United), respaldado en la medular por los hombres del PSG, Vitinha y Joao Neves. En las bandas, los laterales Joao Cancelo (Barcelona) y Nuno Mendes (PSG) garantizan la amplitud en el esquema de Martínez.

“Quizás nunca hayamos tenido una selección como esta. Pero eso no vale nada en teoría”, admitió Vitinha, llamando a la calma. “No diría que somos favoritos... Lo que mejor funciona es ser humilde”.

Cristiano Ronaldo está listo para su estreno en el Mundial 2026. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

En la otra acera está la República Democrática del Congo, que regresa a una cita máxima tras 52 años de ausencia (su única participación previa fue bajo el nombre de Zaire).

Los “Leopardos” afrontan una dura realidad extrafútbol: no tendrán un apoyo masivo en las tribunas debido a un brote de ébola en su territorio, lo que obliga a los viajeros a cumplir una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de ingresar a Estados Unidos.

La responsabilidad de alentarlos recaerá con el doble de fuerza en la diáspora congoleña radicada en Houston y Dallas.

¿Cómo puedo ver el partido Portugal vs. Congo? Copiado!

Tome en cuenta que en el país solo hay una manera de verlo, mediante la pantalla de Fox+. Además, puede escucharlo en Teletica Radio (91.5 FM).

Portugal y República Democrática del Congo juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable? Copiado!

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En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.