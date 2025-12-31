Fútbol

Cuando Francisco Calvo se cruzó con Cristiano Ronaldo: la conversación que marcó al zaguero costarricense

Francisco Calvo enfrentó a Cristiano Ronaldo, pero tuvieron una charla que se hizo viral

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Francisco Calvo felicitó a Wijnaldum por el doblete que marcó ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.
Francisco Calvo felicitó a Wijnaldum por el doblete que marcó ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. (Al Ettifaq/Al Ettifaq)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francisco CalvoCristiano Ronaldo
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.