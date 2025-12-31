Cuando Francisco Calvo se cruzó con Cristiano Ronaldo: la conversación que marcó al zaguero costarricense

Francisco Calvo felicitó a Wijnaldum por el doblete que marcó ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Francisco Calvo disputó el último partido del 2025 con su club, el Al-Ettifaq de Arabia Saudí. El rival de turno no era cualquier equipo, sino el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Al final, el cotejo terminó 2 a 2 y Calvo tuvo una actuación sin yerros, aunque tampoco logró destacar de manera sobresaliente.

No obstante, la imagen del partido se dio cuando el defensor costarricense intercambió palabras con Cristiano durante el juego. En un momento, ambos quedaron muy cerca en el terreno, por lo que Ronaldo inició la conversación y el nacional le respondió.

La escena sirvió para que los costarricenses hicieran chota en redes sociales: “Lo está invitando a la pierna de cerdo de fin de año”, “Le dijo: ¿querés una birrita?”.

Al final, todo quedó como una anécdota en un duelo que le permitió al Al-Ettifaq mantenerse en la octava posición de la clasificación, con 16 unidades, mientras que el equipo de Cristiano continúa como líder con 31 puntos.

El partido tuvo emociones en ambos marcos y, aunque el Al Nassr acostumbra a dominar los duelos, el club de Calvo, con un muy buen planteamiento táctico, logró controlar por lapsos las bandas del Nassr, una de las principales vías que utiliza ese equipo para habilitar a CR7 de cara al gol.

Calvo lidió en varias ocasiones con el otro crack portugués, el exjugador del Barcelona João Félix, quien en algunos duelos logró sacar ventaja en el uno contra uno, pero también sufrió la fuerte marca del tico, que se empleó a fondo para controlarlo cuando intentó desbordar por la banda izquierda.

Los goles del empate 2 a 2 fueron obra de Cristiano Ronaldo y João Félix para el Al Nassr, mientras que el volante neerlandés Georginio Wijnaldum fue el encargado de marcar para el cuadro de Calvo.

La Liga Saudí volverá a la actividad el fin de semana. En esta ocasión, el equipo de Calvo se enfrentará al Al-Okhdood Club, el viernes a las 8:35 a. m. hora de Costa Rica, un rival que apenas suma cinco unidades y se ubica en la posición 17 de la tabla.