¿Cuál es el secreto de Óscar Ramírez? Su mano derecha revela clave del éxito del ‘Machillo’ en Alajuelense

Wardy Alfaro fue el hombre que Óscar Ramírez pidió como su asistente para esta nueva etapa en Alajuelense, en la que ya tiene un título.

Wardy Alfaro es la mano derecha de Óscar Ramírez en el banquillo de Alajuelense. De hecho, también fue clave, ya que se convirtió en su hombre de confianza, según confesó el propio Macho, durante su etapa como asesor de las ligas menores erizas, donde volvió a picarle el “gusanillo” por dirigir. Ante esto, si hay alguien que conoce el secreto del entrenador manudo, ese es Alfaro.

En conversación con La Nación, Wardy dio a conocer uno de los aspectos que, para él, siempre marcó diferencia de parte del timonel. Cuando Alfaro reveló este detalle, la Liga estaba en Honduras en la previa del juego contra Olimpia por la Copa Centroamericana.

Luego la historia ya es conocida: la Liga consiguió la Copa Centroamericana por tercera vez consecutiva y el cetro 31 de Costa Rica.

Para Wardy no hay duda que el manejo de camerino es una fortaleza de Ramírez, sobre todo porque logró trasladar su conocimiento, esfuerzo y entrega para crear una identidad entre sus pupilos.

“Siempre debemos aprender y no creer que lo sabemos todo. Con Óscar se puede notar la humildad y la autenticidad; el liguismo irradia por sus venas, y eso se ve en el día a día”, afirmó el asistente técnico.

El exarquero expresó que le causó una gran impresión notar cómo esa esencia del Macho también se trasladó a sus jugadores.

“Esa humildad y esa autenticidad se comenzaron a ver en los jugadores. Óscar es muy natural y sincero, y eso el jugador lo agradece”, añadió.

Wardy Alfaro también destacó que agradece a la vida la oportunidad de formar parte de este cuerpo técnico, ya que no solo está creciendo como entrenador, sino también como persona.

“Compartir esta etapa con él, desde el liguismo, pero también desde la humildad y la naturalidad, ha sido muy bueno”, contó.

Alajuelense ganó su estrella 31 luego de superar ampliamente al Saprissa en la final de la segunda ronda, con un marcador global de 4 a 2. Los manudos ya habían ganado la fase regular, por lo que no fue necesario disputar una Gran Final.

Óscar Ramírez llegó al banquillo manudo para el cierre del torneo anterior, pero en el certamen que dirigió de principio a fin logró dominarlo y darle a los rojinegros una alegría que esperaron por un lustro, tras la copa 30 obtenida con Andrés Carevic como director técnico.