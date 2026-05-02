Fútbol

¿Cuál es el panorama para que Mariano Torres y Fidel Escobar puedan jugar la semifinal con Saprissa este domingo?

Saprissa presentó una apelación para tratar de contar con Mariano Torres y Fidel Escobar lo antes posible, pese a la sanción

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaMunicipal LiberiaMariano TorresFidel Escobar
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.