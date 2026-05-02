¿Cuál es el panorama para que Mariano Torres y Fidel Escobar puedan jugar la semifinal con Saprissa este domingo?

Saprissa no podrá contar con Mariano Torres ni Fidel Escobar para el juego de ida de la semifinal del Clausura 2026 frente al Municipal Liberia.

Aunque los morados continúan con el proceso de apelación de la sanción impuesta a ambos jugadores, lo cierto es que el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol no se reunirá antes del lunes para analizar los argumentos tibaseños.

Este viernes 1.° de mayo es feriado por el Día del Trabajador y, además, el Tribunal no sesiona durante los fines de semana. Por lo tanto, para el cotejo del domingo a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano, ni Fidel ni Mariano podrán estar disponibles.

Tanto el argentino como el panameño fueron sancionados luego de que, en el informe arbitral, el comisionado del partido de la última fecha (Puntarenas-Saprissa) denunciara agresiones verbales por parte de ambos. De esta forma, recibieron un castigo de tres partidos.

En el juego en Puntarenas se presentó un pleito que involucró a aficionados e integrantes de la barra de Saprissa, el partido se detuvo y algunos jugadores morados, entre ellos Mariano y Fidel, se acercaron a la malla para tratar de calmar a los seguidores saprissistas. Erick Mora, comisario del encuentro, también se acercó al sitio para grabar y documentar lo sucedido y, en ese instante, tuvo el altercado con Mariano, que le lanzó un par de manotazos, mientras Fidel le dijo algunas palabras.

“El señor Mariano Néstor Torres me encaró y, en forma insistente, me gritaba que no lo grabara; luego se abalanzó sobre mí en forma amenazadora y ofuscada y, de un manotazo que me dio en mi muñeca, me quiso arrebatar el celular, sin lograrlo”, reportó Mora.

Saprissa intentó revertir la sanción en una primera instancia ante el Tribunal Disciplinario; sin embargo, el recurso fue rechazado y trasladado al Tribunal de Apelaciones.

Hernán Medford tendrá que variar su libreto; una opción es el regreso de Pablo Arboine al once titular. Si Saprissa no revierte la sanción no podrá contar con los jugadores hasta el juego de vuelta de la final de segunda ronda, en caso de que alcancen esa fase.