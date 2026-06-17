Cristiano Ronaldo se marcha frustrado tras empate de Portugal ante Congo en el Mundial

Cristiano Ronaldo se lamenta luego de fallar una ocasión para Portugal en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo vivió un partido lleno de frustración en el debut mundialista contra Congo. El encuentro terminó 1-1, pero más allá del resultado, CR7 no encontró el gol y evidenció su molestia durante el compromiso.

Fue en el segundo tiempo cuando el delantero de Portugal tuvo dos ocasiones claras para marcar; sin embargo, sus remates se fueron desviados y no encontraron la red rival.

Durante el partido, el entrenador español de Portugal buscó por todos los medios la anotación y confió en Cristiano Ronaldo al mantenerlo en el terreno de juego durante los 90 minutos.

Una de las jugadas provocó el reclamo de Bruno Fernandes, volante del Manchester United, quien ingresaba solo y en una posición más cómoda para rematar, pero Cristiano le arrebató la posibilidad de disparar.

❌ 🇵🇹 Cristiano Ronaldo desperdició una de las oportunidades más claras para los lusos, CR7 no logró rematar de la mejor manera y el encuentro sigue 1-1 ante RD Congo#Fox26 pic.twitter.com/3bEfPPnjAn — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 17, 2026

La realidad de CR7 fue muy diferente a la que vivieron otros tres llamados a pelear por el título de goleador de la Copa del Mundo: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Messi marcó un triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia; Haaland, por su parte, anotó dos goles frente a Irak en el triunfo 4-1 de Noruega; mientras que Mbappé firmó un doblete en la victoria 3-1 de Francia ante Senegal.

El Mundial 2026 comenzó de manera complicada para Cristiano Ronaldo y Portugal, que se encontraron con una selección de Congo que se entregó al máximo en defensa.

Los números de Ronaldo fueron muy discretos. El portugués realizó únicamente tres remates, los tres desviados; además, completó 25 pases y no logró efectuar ningún regate con éxito.

A sus 41 años, al Comandante todavía le queda mucho Mundial para tratar de reivindicarse, en lo que será su última participación en la gran fiesta del fútbol.