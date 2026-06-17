Fútbol

Cristiano Ronaldo se marcha frustrado tras empate de Portugal ante Congo en el Mundial

Cristiano Ronaldo no logró marcar en el debut de su selección y tuvo una actuación discreta, mientras Messi, Haaland y Mbappé arrancaron el torneo con goles

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Por Esteban Valverde
Cristiano Ronaldo se lamenta luego de fallar una ocasión para Portugal en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo se lamenta luego de fallar una ocasión para Portugal en el Mundial 2026. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







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Cristiano RonaldoMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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