Costa Rica vs. Honduras: Estos son los precios de los parqueos para los aficionados que irán al crucial partido

En los alrededores del INS Estadio hay espacios para alrededor de 560 vehículos en los parqueos públicos.

Los aficionados que asistirán en sus vehículos al partido entre Costa Rica y Honduras, que se estará realizando a partir de las 7 p. m. en el INS Estadio, en La Sabana, deben tomar en cuenta los precios que estarán cobrando los parques públicos cercanos al inmueble.

Actualmente, hay entre 500 y 650 cupos para vehículos, por lo que es necesario llegar temprano para asegurar un espacio y evitar dejar el carro en la calle, con el riesgo de que le retiren las placas, lo tachen o incluso lo roben.

De acuerdo con los administradores de los parqueos públicos, los precios ya están establecidos previamente con una franja horaria, según el partido o concierto que se realice en La Joya de La Sabana. Al ser tan pocos los espacios, los precios tienen un costo general y no se reservan los campos.

Por ejemplo, en el parqueo El Gato, ubicado al frente del costado oeste del INS Estadio, el precio es de ₡12.000 desde las 4 p. m. hasta las 11 p. m., y cuenta con capacidad para 110 automóviles.

Los otros parqueos situados al costado norte, en las calles secundarias, estarán cobrando ₡15.000 desde las 4 p. m. y cuentan con 160 y 80 espacios. Estos se encuentran cerca del antiguo Chicote y detrás del Hotel Hilton, para que los aficionados puedan ubicarse y llegar con más facilidad.

Asimismo, el Hotel Hilton tiene a disposición 144 parqueos bajo techo en la primera planta, pero aquí se cobra por hora la suma de ₡1.500. Es decir, si la persona ingresa al parqueo a las 5 p. m. y sale a las 10 p. m., debe cancelar ₡7.500. Sin embargo, es necesario llegar temprano, ya que es uno de los más solicitados por su precio.

No es recomendable dejarlo parqueado en las vías públicas, pues queda a merced de los delincuentes que pueden dañarlo o bien robarlo. Y si hay líneas amarillas, la Policía de Tránsito suele hacerse presente.