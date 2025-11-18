Fútbol

Costa Rica vs. Honduras: Estos son los precios de los parqueos para los aficionados que irán al crucial partido

Si asistirá al partido entre Costa Rica vs. Honduras con su vehículo, debe llegar temprano para lograr un campo cerca del INS Estadio

Por Juan Diego Villarreal
Parqueos Públicos Estadio Nacional 18 de noviembre del 2025 Fotografía: Juan Diego Villarreal
En los alrededores del INS Estadio hay espacios para alrededor de 560 vehículos en los parqueos públicos. (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)







Eliminatoria Mundiaista de la ConcacafCosta Rica vs. HondurasParqueos alrededor del INS Estadio
