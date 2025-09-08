Fútbol

Costa Rica vs. Haití tendrá elemento histórico para el arbitraje de Concacaf

El partido entre la Selección de Costa Rica y Haití contará con un trío que marca pauta en Concacaf

Por Esteban Valverde
Estadio Nacional, árbitras
Mary Penso, Broke Mayo y Kathryn Nesbitt forman parte del equipo arbitral que tendrá a cargo el Costa Rica contra Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Selección de Costa RicaSelección de HaitíArbitraje
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

