Costa Rica vs. Haití tendrá elemento histórico para el arbitraje de Concacaf

Mary Penso, Broke Mayo y Kathryn Nesbitt forman parte del equipo arbitral que tendrá a cargo el Costa Rica contra Haití.

El partido entre la Selección de Costa Rica y Haití, este martes a las 8 p. m., contará con la presencia de un trío arbitral histórico. Se trata de tres mujeres estadounidenses que impartirán justicia: la central será Mary Penso, asistida por Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

De esta forma, Penso volverá a un escenario eliminatorio, luego de que, camino a Catar 2022, también formara parte del equipo arbitral designado para dirigir un encuentro. En aquella ocasión, fue la encargada del duelo entre Puerto Rico y Bahamas.

La árbitra ha hecho historia en su carrera, ya que fue la primera mujer en dirigir un partido de temporada regular de la MLS. Su amplia experiencia también la ha llevado a participar en encuentros de la Liga Concacaf y en Copas Mundiales Femeninas.

En el pasado, la central también dirigió a equipos costarricenses, como Santos de Guápiles y Alajuelense, en la antigua Liga Concacaf.

En cuanto a Mayo, una de las asistentes, también posee una amplia trayectoria. De hecho, ha dirigido en mundiales juveniles formando equipo con Penso, al igual que Nesbitt.

Tanto Brooke como Kathryn cuentan con experiencia en la MLS, por lo que el trío llega con una sólida preparación al juego eliminatorio.

Por otra parte, el VAR estará a cargo del árbitro estadounidense Allen Chapman. La figura del videoarbitraje fue muy cuestionada en el encuentro contra Nicaragua, ya que en ese partido se señaló un penal a favor de los pinoleros, pese a que la falta ocurrió fuera del área.

En el primer duelo, Costa Rica tuvo como árbitro al mexicano Marco Ortiz, quien, tras la revisión del VAR, decidió mantener su decisión de sancionar penal.

Al final, las críticas para Ortiz no se hicieron esperar y hasta en México se le fueron encima.

“No era penal a favor de Nicaragua. Sí existe un contacto del defensor de Costa Rica, pero es fuera del área”, manifestó el analista azteca, Fernando Guerrero.