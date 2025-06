Costa Rica suma su segunda baja en la Copa Oro a horas del juego ante República Dominicana

Ariel Lassiter, no estará en el juego de esta tarde frente a República Dominicana. Instagram Ariel Lassiter.

La Federación Costarricense de Fútbol informó este miércoles 18 de junio que, tras una evaluación conjunta entre el cuerpo médico del club Portland Timbers, de la MLS y el equipo médico de la Fedefútbol, se ha decidido que el jugador Ariel Lassiter regrese a su equipo para continuar con el tratamiento de su lesión.

Lassiter sufrió una fractura oblicua del tercer metacarpo, uno de los huesos de la mano izquierda. Debido al tipo y la gravedad de la lesión, el jugador será sometido a una intervención quirúrgica una vez que arribe a Portland.

En las próximas horas se gestionarán los trámites administrativos necesarios para su viaje, siempre priorizando su salud y recuperación integral. El jugador acompañará a la Selección esta tarde en el encuentro ante República Dominicana.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica tiene otro jugador fracturado, confirmó Miguel Herrera

Ariel presentó una inflamación en la muñeca izquierda tras el partido contra Surinam, que la Selección Nacional ganó 4-3. Al futbolista se le realizaron exámenes radiológicos que confirmaron el diagnóstico.

“Se confirmó una fractura oblicua en el tercer metacarpo. Se coordinará su tratamiento y recuperación en conjunto con el equipo médico de su club”, informó la Federación en un comunicado de prensa emitido este martes. Hasta ese momento, aún no estaba descartado para el compromiso ante los dominicanos de este miércoles.

LEA MÁS: Warren Madrigal regresó al país y se prepara para la operación en la pierna izquierda

La Tricolor reporta así su segunda baja en el torneo de selecciones de la Concacaf, luego de que el delantero Warren Madrigal sufriera una fractura del peroné en su pierna izquierda, al cierre del compromiso ante Surinam.

Warren llegó al país este martes por la tarde para quedar a las órdenes del Deportivo Saprissa, club al que pertenece.

“Lo que me acuerdo es que la jugada fue muy rápida y, cuando pasó, nada más sentí donde se me quebró. O sea, lo que hice fue tratar de quitar la pierna un poco, como para poder tirarme y que el golpe no fuera tan aparatoso, y por eso fue la pura inercia”, comentó Warren Madrigal a Teletica.com.

Esteban Campos, médico del Deportivo Saprissa, indicó que el club estaba a la espera de la llegada del jugador para ser evaluado por la comisión médica del equipo y por el especialista en pie y tobillo, quien se encargará de tomar las decisiones sobre cuándo y cómo se realizará la cirugía.