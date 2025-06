Warren Madrigal regresó al país y se prepara para la operación en la pierna izquierda

Apoyado en sus muletas y lleno de optimismo, así volvió Warren Madrigal, delantero del Deportivo Saprissa, quien se prepara para someterse a una operación en la pierna izquierda.

Warren se lesionó el domingo pasado en el partido que la Selección Nacional disputó contra Surinam, fue sacado en camilla y al final la Federación Costarricense de Fútbol, confirmó que sufrió una fractura del peroné.

“De todo lo que me pudo haber pasado, me pasó lo menos grave“, dijo Warren al llegar al país, en declaraciones a Teletica.com

Desde que se presentó la lesión del atacante, Saprissa se puso en contacto con la Fedefútbol para tener a Warren en suelo nacional, para ser valorado por el departamento médico morado.

LEA MÁS: Warren Madrigal regresó y se prepara para la operación en la pierna izquierda

“Estábamos a la espera de que llegara al país, para ser evaluado por la comisión médica del club. Nuestro especialista de pie y tobillo lo va a valorar, se va a encargar y de tomar decisiones de cuándo y cómo se va a operar. Estamos en toda esa labor, pero quien está a cargo del caso de Warren Madrigal es la gerencia general del equipo”, dijo Esteban Campos, médico del Deportivo Saprissa, quien en este momento se encuentra en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, como parte del panel médico de la FIFA; sin embargo, Campos está al tanto de todo lo que ocurre con Madrigal.

“Lo que me acuerdo es que la jugada fue muy rápida y, cuando pasó, nada más sentí donde se me quebró. O sea, lo que hice fue tratar de quitar la pierna un poco, como para poder tirarme y que el golpe no fuera tan aparatoso, y por eso fue la pura inercia”, añadió Warren Madrigal en Teletica.com

Esteban Campos, galeno de los saprissistas, señaló que lo primordial con Warren es coordinar la evaluación médica con los ortopedistas del club.

“El especialista en pie y tobillo tendría el manejo médico”, opinó Campos.

Warren Madrigal ingresó de cambio contra Surinam y debido a una fuerte lesión, debió dejar la concentración y regresar al país. (La Nación/Cortesía)

Warren estuvo un año fuera de Saprissa, que lo prestó al Valencia Mestalla, equipo filial del Valencia. Durante su periodo en España, el joven convenció a los entrenadores, quienes recomendaron su compra.

Saprissa pedía €750.000(aproximadamente $850.000 o ¢433 millones), pero Valencia planteó otro modelo de negociación: bajar el monto y que en una venta a futuro, el porcentaje para los morados fuera mayor. Al final el cuadro español no concretó la compra, por lo que Saprissa empezó a buscar opciones en otras instituciones.

La Copa Oro se veía como la vitrina ideal para que Warren se mostrara, pero se presentó el infortunio, la lesión, que lo podría alejar unos tres meses de las canchas.