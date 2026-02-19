Fútbol

Costa Rica recibe noticias sobre la Copa del Mundo Mayor 2031 de la cual será sede

Costa Rica se ilusiona y enseña lo que puede hacer para la Copa del Mundo 2031

Por Esteban Valverde
Los personeros de FIFA compartieron con el Comité Local de Organización de la Copa del Mundo 2031, el cual ya trabaja en Costa Rica.
Los personeros de FIFA compartieron con el Comité Local de Organización de la Copa del Mundo 2031, el cual ya trabaja en Costa Rica. (Fedefútbol/Fedefútbol)







Copa del Mundo 2031Selección Femenina de Costa Rica
