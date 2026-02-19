Costa Rica recibe noticias sobre la Copa del Mundo Mayor 2031 de la cual será sede

Los personeros de FIFA compartieron con el Comité Local de Organización de la Copa del Mundo 2031, el cual ya trabaja en Costa Rica.

Costa Rica vivió, del 9 al 15 de febrero de 2025, días de mucho trabajo de cara a la Copa del Mundo Femenina Mayor 2031, de la cual, si no sucede nada extraordinario, el país será sede.

Durante esos días se contó con la presencia de autoridades de FIFA y Concacaf en el país, como parte de las inspecciones que realiza el ente rector del balompié mundial para confirmar la sede el próximo mes de abril.

A finales de 2025, La Nación dio a conocer que Costa Rica, junto con Estados Unidos, Jamaica y México, habían decidido proponer una organización conjunta para traer el primer Mundial Mayor de la historia a Centroamérica y el Caribe.

En octubre pasado se anunció oficialmente la candidatura entre los cuatro países y todavía falta la ratificación oficial de FIFA en un congreso de abril próximo, pero tan solo será un formalismo puesto que no existen otras candidaturas.

La Federación Costarricense de Fútbol, mediante un comunicado, dio a conocer el proceso que se llevó a cabo a inicios de febrero.

“Formamos parte de la gira de inspección de la Copa Mundial Femenina 2031 de la FIFA. Inició en Atlanta, pasó por Jamaica; durante esta semana visitaron nuestro país y también irán a México. Estamos muy emocionados de mostrar nuestra visión, valores y legado, y de ver cómo los cuatro países se unen para dar la bienvenida al mayor evento deportivo de la historia”, comunicaron.

Como parte de las visitas, los personeros de FIFA estuvieron en el Estadio Nacional, donde verificaron que existan condiciones de primer nivel, como espacios para la prensa, camerinos adecuados y comodidades para los aficionados.

La presentación ante los representantes internacionales estuvo a cargo de Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol.

En principio, Costa Rica podría albergar partidos de fase de grupos y un par de encuentros de eliminación directa en las fases finales; no obstante, esta información deberá ser confirmada por la organización.