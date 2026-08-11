¿Costa Rica podrá seguir en el Consejo Director de la FIFA? Esto es lo que se sabe

Rodolfo Villalobos asistió al Mundial 2026 como personero de FIFA y compartió en juegos con figuras del fútbol internacional como Diego Forlán (izq.) y Roberto Baggio (centro).

Actualmente Costa Rica, por medio de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), tiene un puesto de director en el Consejo de la FIFA, el cual es ocupado por el expresidente de la Fedefútbol Rodolfo Villalobos. Sin embargo, ese nombramiento está próximo a vencer y la gran duda es si el costarricense continuará en el alto mando del ente que rige el fútbol mundial.

Villalobos fue nombrado en 2023 para este cargo y en 2027 termina el periodo por el que fue elegido.

Es importante aclarar que este lugar se le otorga a la Uncaf, no a la Fedefútbol, y son los presidentes miembros de esta organización quienes deciden al representante. Los miembros de Uncaf son Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

Mario Monterrosa, secretario de la Uncaf, confirmó a La Nación que el tema está pendiente de analizarse en el próximo congreso de la organización, el cual debe realizarse en el último trimestre del año.

“No te puedo dar una respuesta de esto. Cuando tengamos el congreso de Uncaf veremos qué es lo que hacemos y qué deciden los representantes”, declaró Monterrosa.

Este puesto, en su momento, se dijo que rotaría entre las naciones miembros de Uncaf, por lo que, si Costa Rica ya estuvo, debería corresponderle a alguno de los países que todavía no han ocupado un lugar. Recientemente, quienes llegaron a ese puesto fueron Panamá, por medio de Pedro Chaluja, y Costa Rica, con Villalobos.

Sin embargo, Chaluja estuvo dos periodos, por lo que la duda es si Villalobos podría llegar a repetir.

“En principio se habló de rotación y que todos los países tengan una oportunidad de crecer en este ámbito. Esto es lo que buscamos”, finalizó Monterrosa.

La Nación le consultó directamente a Villalobos, quien dijo que, de momento, no se referirá al tema debido a que no ha conversado con las personas con las que debe hacerlo.

Según la página de FIFA, “el Consejo de la FIFA es el principal órgano de toma de decisiones de la organización en los intervalos entre los Congresos de la FIFA”.

El Consejo de la FIFA está integrado por 37 miembros: un presidente, elegido por el Congreso de la FIFA; ocho vicepresidentes y otros 28 miembros, elegidos por las confederaciones miembro.

Por otra parte, Villalobos, al estar en el Consejo de la FIFA, durante el Mundial 2026 se encargó de representar a Gianni Infantino en algunos partidos del torneo, además de que asistió a otros en calidad de integrante del Consejo.

El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, aseguró en entrevista con La Nación, el lunes pasado, que el tema debía hablarse en ese congreso de Uncaf que se tendrá a finales de año. Además, adelantó que Costa Rica estará de acuerdo con la posición regional, ya que así se ha trabajado tanto a nivel de Concacaf como de Uncaf.