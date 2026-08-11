Fútbol

¿Costa Rica podrá seguir en el Consejo Director de la FIFA? Esto es lo que se sabe

Actualmente Rodolfo Villalobos tiene un puesto en el alto mando de FIFA: ¿Cómo está en panorama para mantener ese cargo?

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Por Esteban Valverde
Rodolfo Villalobos
Rodolfo Villalobos asistió al Mundial 2026 como personero de FIFA y compartió en juegos con figuras del fútbol internacional como Diego Forlán (izq.) y Roberto Baggio (centro). (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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