Fútbol

Costa de Marfil vs. Ecuador: ¿A qué hora y en qué canal ver este partido del Mundial?

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo en Filadelfia, en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Costa de Marfil se enfrenta contra Ecuador este domingo en el Mundial 2026.
Costa de Marfil se enfrenta contra Ecuador este domingo en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)







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Mundial 2026Costa de Marfil vs Ecuador
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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