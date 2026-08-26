Copa Centroamericana: estas son las series de cuartos de final en este momento

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La afición de Cartaginés celebró a lo grande la clasificación del equipo a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

La Copa Centroamericana entra en su fase definitoria y ya tiene cuatro clasificados a los cuartos de final: Cartaginés, Motagua, Saprissa y Olimpia (estos dos últimos deben terminar de definir su posición final). Si la fase de grupos terminara en este momento, los enfrentamientos de cuartos de final quedarían de la siguiente manera:

Olimpia (Honduras) vs. Real Estelí (Nicaragua)

Alianza (El Salvador) vs. Plaza Amador (Panamá)

Saprissa (Costa Rica) vs. Firpo (El Salvador)

Cartaginés (Costa Rica) vs. Motagua (Honduras)

Se elaboró una tabla de posiciones en la que se toma en cuenta, en primer lugar, la cantidad de puntos sumados por cada equipo. Luego se utiliza la diferencia de goles y otros criterios, de ser necesarios, como los goles a favor y en contra.

Según el reglamento de la Copa Centroamericana, los líderes de los cuatro grupos se colocan en los primeros cuatro puestos de la tabla, mientras que los segundos lugares quedan del quinto al octavo y se cruzan de la siguiente forma: primero contra octavo, segundo contra sétimo, tercero contra sexto y cuarto ante quinto.

Clasificación a hoy 26 de agosto (antes del inicio de los partidos de esta jornada):

Olimpia Alianza Cartaginés Firpo Saprissa Motagua Plaza Amador Real Estelí

De hecho, en este momento Cartaginés podría volver a enfrentarse al Motagua de Honduras, en una serie que supondría revivir el duelo que ambos tuvieron en la fase de grupos, cuando los brumosos igualaron 1-1 en territorio catracho.

Esta nota será actualizada cuando se realicen los partidos restantes de la última jornada de grupos.