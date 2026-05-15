Conozca el detalle que casi frena la renovación de José Saturnino Cardozo con Liberia

José Saturnino Cardozo firmó hasta el 13 de mayo su contrato con el Municipal Liberia, pese a que la dirigencia guanacasteca llevaba prácticamente un mes tratando de renovar al DT paraguayo.

¿Qué era lo que frenaba la firma de Cardozo con los guanacastecos? El presidente de Liberia, Wílder Eusse, contó a La Nación los detalles de la negociación, que lograron finalizar con éxito, pero que les sacó “más canas” de las esperadas.

“Nos desgastamos mucho por la parte mediática, porque el tema tomó mucha efervescencia. De parte de la Liga no tuvo ninguna oferta formal y él siempre se mantuvo firme con nosotros. Al final, llegó el momento, consultó con su familia y tomó la decisión de quedarse y consolidar este proyecto, que es un hijo de él”, mencionó Eusse.

Según el dirigente, el tema que inquietaba a Cardozo era la utilización de las canchas de entrenamiento y del estadio Edgardo Baltodano Briceño para trabajar, sobre todo porque Liberia debe coordinar el manejo de estos escenarios con la municipalidad local.

“Esto depende del Comité Cantonal de Deportes, pero hay buena comunicación y nos comprometimos con el profesor a hacer todo lo posible para que esté cómodo con esto”, dijo el presidente.

Para la dirigencia de Liberia era determinante que el estratega continuara.

“Queríamos que el profe siguiera por el proceso de liga menor que manejamos. Nosotros tenemos jugadores en proceso de maduración, pero acá creemos en el proceso. Vea que en la jornada 7 éramos últimos y terminamos terceros, entonces se nota que somos un proyecto”, profundizó.