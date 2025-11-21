Concejo Municipal de Nicoya entrega el estadio Chorotega a Guanacasteca, el equipo expulsado del fútbol profesional

El estadio Chorotega en este momento es utilizado por el cuadro femenino de la zona.

Pese a que la Asociación Deportiva Guanacasteca es un equipo que actualmente no cuenta para el fútbol profesional costarricense por la revocatoria de su licencia, además de que tampoco posee una estructura deportiva como tal, este jueves por la tarde recibió el apoyo del Concejo Municipal de Nicoya, órgano que decidió aprobar el convenio para que la ADG continúe administrando el Estadio Chorotega de ese cantón.

En la sesión presidida por Sandra Muñoz, la Comisión de Gobernanza y Administración de la municipalidad dio a conocer su recomendación a la alcaldía, la cual fue por decisión unánime: ‘Aprobación del convenio’.

Seguidamente, el Concejo fue el que se dispuso a votar por la recomendación y aprobó sin votos en contra dar el estadio en administración a un equipo que no juega ni entrena. Luego de esto, los regidores tomaron la palabra.

Stacy Briones, aseguró que se sentía muy conforme con el acuerdo que se logró con la ADG.

“Hemos dialogado en este proceso, charlas extensas y largas. Estábamos buscando la claridad jurídica, consenso. Yo realmente estoy contenta con la comisión y el trabajo que se hizo para dar pie a este proceso”, dijo.

Otros regidores también dieron a conocer su satisfacción, aunque no detallaron cómo funcionará el mantenimiento si la ADG no tiene acceso a recursos como taquillas, derechos de televisión o venta de jugadores.

Incluso, el regidor Sergio Matarrita dijo “saber” que el equipo volverá a jugar en Primera, sin explicar de qué forma, puesto que hasta ahora ha perdido prácticamente todos sus recursos.

“Ahora estamos a la espera de la notificación que tendrá la ADG, porque sabemos que el equipo regresará a la Primera División el próximo año. Yo solo hago un llamado a abrir el escenario no solo para los menores de la ADG sino otros proyectos también”, afirmó Matarrita.

En la sesión estuvo presente Jorge Arias, presidente de la ADG. Hace unos días Guanacasteca hizo una exposición ante el Concejo Municipal donde explicó cómo ha manejado y esperaba continuar trabajando el estadio.

Todo esto se dio después de que La Nación diera a conocer a inicios de este mes que el estadio Chorotega estaba siendo manejado por la ADG sin un convenio firmado. Dos días después de que salió el artículo, la Municipalidad respondió aludiendo a un supuesto convenio firmado en 2010, aunque no lo aportó en la respuesta, pese a la solicitud de este periódico.

Ahora el convenio debe pasar también por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), pues esta entidad tiene un derecho sobre el escenario, por lo que también debe estar enterada del convenio.

En la actualidad, la ADG tres apelaciones a su revocatoria de licencia, una ante el Comité de Apelaciones de la Fedefútbol, otra ante el Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder y la última en el Tribunal Contencioso Administrativo (justicia ordinaria), todas pendientes de resolución.