Concejo Municipal de Nicoya entrega el estadio Chorotega a Guanacasteca, el equipo expulsado del fútbol profesional

Guanacasteca recibe el Chorotega de manera formal, aunque no sabe si podrá volver a competir en el fútbol profesional

Por Esteban Valverde
Estadio Chorotega
El estadio Chorotega en este momento es utilizado por el cuadro femenino de la zona. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Estadio Chorotega de NicoyaADG
