Fútbol

Con esta frase, Manfred Ugalde hizo un puño el corazón de los aficionados de Costa Rica

Manfred Ugalde fue de lo mejor de Costa Rica ante Colombia

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs Colombia. Foto: Prensa Fedefútbol
Manfred Ugalde enfrentó la marca del volante colombiano Richard Ríos. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







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Manfred UgaldeSelección de Costa RicaMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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