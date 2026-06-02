Con esta frase, Manfred Ugalde hizo un puño el corazón de los aficionados de Costa Rica

La Selección de Costa Rica perdió 3-1 contra Colombia este lunes. Y es inevitable no pensar en esto: si la Tricolor hubiera clasificado a la Copa del Mundo, esta semana se habría despedido de la afición antes de viajar al torneo del orbe.

Manfred Ugalde, delantero del equipo nacional, no ocultó que esta misma semana pasó por su mente la idea de que, en lugar de disputar un amistoso, pudo haber estado afrontando el partido de despedida previo a un Mundial, algo que finalmente no ocurrió.

“Estamos dolidos porque esta semana era el partido de despedida que pudimos haber tenido. Ahora solo queda trabajar, creer en el cuerpo técnico, ganar confianza y esperar que dentro de cuatro años podamos disfrutar de esa alegría”, afirmó Ugalde a Radio Columbia.

La Selección Nacional quedó fuera del Mundial desde noviembre pasado, pero en el primer día de junio todavía se siente la resaca de aquel golpe.

Manfred fue el mejor jugador de la Selección ante los cafeteros y, además, se consolidó como la principal referencia ofensiva del equipo. El atacante buscó el gol por todas las vías y abrió espacios para sus compañeros.

“Teníamos la mentalidad de ganar, sacar un buen resultado y lavarnos la cara de todo lo que está pasando. Jugamos contra un equipo con grandes jugadores, cometimos tres errores que nos costaron el partido, pero debemos seguir mejorando y fortalecer el grupo. Se demostró que tenemos talento. Vamos a creer en nosotros y a luchar por darle una alegría a la gente”, mencionó.

El futbolista no se refirió directamente a lo sucedido la semana pasada con sus excompañeros de Selección Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas, quienes fueron separados por indisciplina. No obstante, dejó claro que el grupo quería proyectar una imagen distinta a la que ha predominado en los últimos días.

“Queríamos lavarnos la cara. Queremos creer en nosotros, trabajar este proceso y estar dentro de cuatro años celebrando una alegría”, finalizó.